Помер соратник Гриценка, якого побили поліцейські



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Олександр Комарніцький відмовився бути свідком під час арешту, - Гайструк

У Нацполіції заявили, що за розпорядженням голови Нацполіції Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини

У Вінниці після 12-денного перебування у комі помер член команди «Громадянської позиції» Олександр Комарніцький, якого побили поліцейські.

Про це 23 червня повідомив голова Вінницької облорганізації партії «Громадянська позиція» Сергій Гайструк.

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко заявив, що у партії вимагають «жорсткого і невідворотного покарання вбивці у поліцейських погонах, а також звільнення керівництва обласної Нацполіції».

«ДБР уже висунуло підозру і посадило під домашній арешт (підозрюваного у причетності до побиття - ред.). Від міністра Арсена Авакова і начальника Нацполіції Сергія Князєва ми вимагаємо негайного звільнення керівництва Нацполіціі у Вінницькій області», - заявив Гриценко.

«Поліція, ... побила Сашу до стану, який став смертельним, за що - тільки за те, що відмовився свідчити про те, про що не мав уявлення і за що не дозволяло його сумління», - додав у свою чергу Гайструк.

Як повідомлялося, у Вінницькій поліції «прорідили» лави за перевищення службових обов’язків. У Нацполіції заявили, що за розпорядженням голови Нацполіції Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції області.

Нагадаємо, 13 червня лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, що трапилося 11 червня.

У ДБР повідомляли, що слідчими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби (ст. 128 Кримінального кодексу України).

23 червня Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту поліцейському, внаслідок конфлікту з яким постраждав Комарніцький.