Гриценко показав усіх кандидатів в нардепи: майже 170 у списку і 39 мажоритарників
«Громадянська позиція» Гриценка оприлюднила повні списки кандидатів у депутати
Сьогодні у Києві відбувся з’їзд партії «Громадянська позиція», після якого були спочатку оприлюднено список першої п’ятірки кандидатів у депутати, згодом була названа перша десятка партійного списку. Наразі на сайті політсили Анатолія Гриценка опубліковано імена 168 кандидатів, а також тих, хто йтиме на вибори по мажоритарних округах.
Далі ми наводимо повний список кандидатів:
Список кандидатів у депутати від політичної партії «Громадянська позиція» у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
1 Гриценко Анатолій Степанович
2 Добродомов Дмитро Євгенович
3 Томенко Микола Володимирович
4 Катеринчук Микола Дмитрович
5 Соловйова Марина Михайлівна
6 Забарило Анатолій Юрійович
7 Ландяк Петро Дмитрович
8 Ладовський Микола Васильович
9 Фірсов Єгор Павлович
10 Трепак Віктор Миколайович
11 Савченко Олександр Володимирович
12 Кралюк Олександр Олександрович
13 Мисик Андрій Іванович
14 Урсалова Тетяна Олександрівна
15 Федоренко Олександр Вікторович
16 Харчина Едуард Орестович
17 Новосад Ігор Фадейович
18 Гайструк Сергій Анатолійович
19 Нещадим Микола Іванович
20 Побідаш Ірина Миколаївна
21 Габай Василь Михайлович
22 Величко Олександр Юлійович
23 Перепелиця Василь Володимирович
24 Гладуняк Іван Васильович
25 Білоус Андрій Васильович
26 Макух Василь Іванович
27 Калінін Руслан Олександрович
28 Каплунов Денис Вікторович
29 Василюк Віктор Борисович
30 Цибульський Віталій В’ячеславович
31 Жимінюк Олександр Володимирович
32 Носихіна Вікторія Ігорівна
33 Коба Олексій Леонідович
34 Завада Ігор Зіновійович
35 Люта Ярина Ярославівна
36 Шишкін Юрій Іванович
37 Чалих Володимир Вікторович
38 Павлик Зоя Борисівна
39 Мазан Андрій Васильович
40 Різник Валентина Анатоліївна
41 Васильєв Віталій Олександрович
42 Свірський Андрій Олегович
43 Видря Олександр Володимирович
44 Тарасова Олеся Олександрівна
45 Боровський Тарас Миколайович
46 Гуменчук Віктор Леонідович
47 Гут Антоніна Василівна
48 Маркуц Олег Ярославович
49 Фомкіна Ольга Петрівна
50 Микитенко Віталій Григорович
51 Перун Андрій Анатолійович
52 Репех Михайло Вікторович
53 Яцків Олександр Михайлович
54 Чередниченко Анатолій Миколайович
55 Михальонок Сергій Анатолійович
56 Баглей Борис Михайлович
57 Супрун Сергій Анатолійович
58 Гошій Ярослав Петрович
59 Марчишак Арсен Романович
60 Шпік Оксана Павлівна
61 Стрелков Валерій Олександрович
62 Сілецький Роман Богданович
63 Балук Любомир Іванович
64 Абрамас Віктор Альфонсасович
65 Воловодюк Володимир Володимирович
66 Ерліх Наталія Михалівна
67 Пейков Валерій Михайлович
68 Болотнов Валерій Едуардович
69 Туланова Христина Юрієвна
70 Климович Андрій Володимирович
71 Суханов Богдан Валерійович
72 Паращич Ярослав Ярославович
73 Сідлярчук Дмитро Олександрович
74 Ткаченко Андрій Миколайович
75 Лишневець Тетяна Петрівна
76 Полугар Олександр Володимирович
77 Борщ Володимир Вячеславович
78 Мамосюк Світлана Вікторівна
79 Дорощук Ігор Ярославович
80 Аносова Ірина Олександрівна
81 Старик Михайло Валерійович
82 Зозуля Микола Миколайович
83 Остроушко-Черноус Олексій Сергійович
84 Бевзюк Євген Михайлович
85 Бондарук Олег Володимирович
86 Александрович Валентин Зігфрідович
87 Казимірчик Сергій Юрійович
88 Колодяжний Микола Борисович
89 Гілко Тарас Володимирович
90 Озерна Ірина Вікторівна
91 Шевченко Ілля Володимирович
92 Федорін Юрій Петрович
93 Семенов Олексій Леонідович
94 Рефцьо Тетяна Андріївна
95 Винокуров Віталій Миколайович
96 Шуляр Олег Богданович
97 Книш Оксана Миколаївна
98 Ткаченко Едуард Григорович
99 Корецький Юрій Андрійович
100 Березовський Павло Павлович
101 Кашубіна Людмила Михайлівна
102 Погорілий Валентин Володимирович
103 Пархомець Віталій Олександрович
104 Повар Марина Григорівна
105 Руденко Володимир Іванович
106 Когуч Тетяна Тарасівна
107 Воронич Ігор Іванович
108 Врадій Антоніна Миколаївна
109 Кузяк Наталія Борисівна
110 Куриш Володимир Дмитрович
111 Гладченко Анатолій Анатолійович
112 Бобров Олександр Анатолійович
113 Магельницька Валентина Володимирівна
114 Семенюк Сергій Олександрович
115 Субботіна Катерина Сергіївна
116 Міценко Наталя Леонідівна
117 Шевченко Василь Русланович
118 Муштаєв Олександр Миколайович
119 Савостейко Євгеній Михайлович
120 Роман Аліса Степанівна
121 Балацько Юрій Іванович
122 Армаш Олена Анатоліївна
123 Стрельцов Сергій Григорович
124 Кузь Олег Володимирович
125 Добрянська Вікторія Федорівна
126 Шерепа Альона Анатоліївна
127 Каліцький Вадим Валентинович
128 Тарасюк Віталій Васильович
129 Щербаков Євген Олегович
130 Левішко Олександр Дмитрович
131 Кізуб Ігор Борисович
132 Николайчук Сергій Іванович
133 Непран Віктор Іванович
134 Йосипенко Ірина Орестівна
135 Котляр Ігор Ярославович
136 Прищепа Катерина Миколаївна
137 Мельниченко Костянтин Сергійович
138 Гетманчук Сергій Анатолійович
139 Коваль Станіслав Анатолійович
140 Мосієць Наталія Олегівна
141 Самсоненко Вадим Федосійович
142 Проценко Ігор Миколайович
143 Прилепа Володимир Миколайович
144 Мінська Людмила Василівна
145 Рублевська Анастасія Вікторівна
146 Сікоренко Валерій Олександрович
147 Бабенчук Михайло Васильович
148 Попадич Ігор Іванович
149 Кислякова Тетяна Василівна
150 Мельничук Терентій Володимирович
151 Григоренко Ігор Григорович
152 Скиба Ігор Миколайович
153 Дворжанська Лариса Георгіївна
154 Кашуба Ярослав Іванович
155 Тепляков Олександр Олександрович
156 Субоцький Олег Петрович
157 Красневич Олександр Анатолійович
158 Глухов Максим Володимирович
159 Радомська Дарина Ігорівна
160 Піонтковський Костянтин Анатолійович
161 Яцюта Сергій Михайлович
162 Коротченко Дем'ян Сергійович
163 Урупа Віталій Вікторович
164 Єрмолаєв Павло Вікторович
165 Кравченко Олексій Миколайович
166 Матвієнко Олександр Сергійович
167 Кияшко Олег Валерійович
168 Дронговська Олена Віталіївна
Список кандидатів у депутати від політичної партії «Громадянська позиція» по одномандатних виборчих округах:
№ округу/ПІБ
22 Данильчук Павло Петрович
24 Панченко Володимир Григорович
34 Смагін Віталій Сергійович
37 Брайченко Людмила Олександрівна
66 Шатилович Володимир Леонідович
88 Ласійчук Мирослав Дмитрович
89 Томаш Володимир Любомирович
91 Спіженко Олег Орестович
95 Куценко Святослав Вікторович
96 Манія Рамаза Валерійович
99 Чалий Олексій Самойлович
100 Семеняка Ігор Миколайович
101 Шмідт Валентин Вікторович
115 Квурт Володимир Леонідович
116 Веремчук Валерій Миколайович
117 Стецьків Тарас Степанович
118 Дорош Уляна Миколаївна
119 Андрущенко Андрій Олександрович
120 Гірняк Володимир Олегович
121 Матківський Богдан Миронович
122 Дума Андрій Романович
124 Мусій Олег Степанович
126 Канівець Олег Леонідович
135 Березовський Андрій Андрійович
137 Громов Вадим Олександрович
163 Римар Лариса Іванівна
174 Ріц Віталій Олександрович
183 Щербаков Андрій Костянтинович
187 Чернилевський Костянтин Іванович
193 Гаврилюк Василь Васильович
203 Панчук Петро Володимирович
211 Євсюков Тарас Олексійович
212 Гриценко Олексій Анатолійович
213 Лоєнко Олександр Володимирович
214 Сагуйченко Євген Олександрович
216 Юсов Андрій Володимирович
217 Сириця Тарас Федорович
221 Смик Олександр Петрович
223 Аніськович Павло Юрійович
Також нагадаємо, що сьогодні під час з'їзду стало відомо, що Гриценко і Саакашвілі не домовилися про спільний похід на вибори.
Також повідомлялося, що «Громадянська позиція» об'єдналася в єдину команду з трьома партіями – «Народний контроль» (Дмитро Добродомов), «Рідна країна» (Микола Томенко) і Європейська партія України (Микола Катеринчук).
За останніми дослідженнями КМІС, якщо б дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то до Верховної Ради пройшли б Блок Петра Порошенка «Солідарність» («Європейська солідарність»), «Батьківщина», «Голос», а також «Опозиційна платформа - За життя» та «Слуга народу» Володимира Зеленського. Остання партія отримала б найбільше голосів.
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