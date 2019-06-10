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    Гриценко показав усіх кандидатів в нардепи: майже 170 у списку і 39 мажоритарників

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    <span>Анатолій Гриценко, лідер партії&nbsp;&laquo;Громадянська позиція&raquo;</span> - Гриценко показав усіх кандидатів в нардепи: майже 170 у списку і 39 мажоритарників
    Анатолій Гриценко, лідер партії «Громадянська позиція»
    Фото: Павло Багмут, Укрінформ

    «Громадянська позиція» Гриценка оприлюднила повні списки кандидатів у депутати

    Сьогодні у Києві відбувся з’їзд партії «Громадянська позиція», після якого були спочатку оприлюднено список першої п’ятірки кандидатів у депутати, згодом була названа перша десятка партійного списку. Наразі на сайті політсили Анатолія Гриценка опубліковано імена 168 кандидатів, а також тих, хто йтиме на вибори по мажоритарних округах.

    Далі ми наводимо повний список кандидатів:

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    Список кандидатів у депутати від політичної партії «Громадянська позиція» у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:  

    1 Гриценко Анатолій Степанович 
    2 Добродомов Дмитро Євгенович 
    3 Томенко Микола Володимирович 
    4 Катеринчук Микола Дмитрович 
    5 Соловйова Марина Михайлівна 
    6 Забарило Анатолій Юрійович 
    7 Ландяк Петро Дмитрович 
    8 Ладовський Микола Васильович 
    9 Фірсов Єгор Павлович 
    10 Трепак Віктор Миколайович 
    11 Савченко Олександр Володимирович 
    12 Кралюк Олександр Олександрович 
    13 Мисик Андрій Іванович 
    14 Урсалова Тетяна Олександрівна 
    15 Федоренко Олександр Вікторович 
    16 Харчина Едуард Орестович 
    17 Новосад Ігор Фадейович 
    18 Гайструк Сергій Анатолійович 
    19 Нещадим Микола Іванович 
    20 Побідаш Ірина Миколаївна 
    21 Габай Василь Михайлович 
    22 Величко Олександр Юлійович 
    23 Перепелиця Василь Володимирович 
    24 Гладуняк Іван Васильович 
    25 Білоус Андрій Васильович 
    26 Макух Василь Іванович 
    27 Калінін Руслан Олександрович 
    28 Каплунов Денис Вікторович 
    29 Василюк Віктор Борисович 
    30 Цибульський Віталій В’ячеславович 
    31 Жимінюк Олександр Володимирович 
    32 Носихіна Вікторія Ігорівна 
    33 Коба Олексій Леонідович 
    34 Завада Ігор Зіновійович 
    35 Люта Ярина Ярославівна 
    36 Шишкін Юрій Іванович 
    37 Чалих Володимир Вікторович 
    38 Павлик Зоя Борисівна 
    39 Мазан Андрій Васильович
    40 Різник Валентина Анатоліївна 
    41 Васильєв Віталій Олександрович 
    42 Свірський Андрій Олегович 
    43 Видря Олександр Володимирович 
    44 Тарасова Олеся Олександрівна 
    45 Боровський Тарас Миколайович 
    46 Гуменчук Віктор Леонідович 
    47 Гут Антоніна Василівна 
    48 Маркуц Олег Ярославович 
    49 Фомкіна Ольга Петрівна 
    50 Микитенко Віталій Григорович 
    51 Перун Андрій Анатолійович 
    52 Репех Михайло Вікторович 
    53 Яцків Олександр Михайлович 
    54 Чередниченко Анатолій Миколайович 
    55 Михальонок Сергій Анатолійович 
    56 Баглей Борис Михайлович 
    57 Супрун Сергій Анатолійович 
    58 Гошій Ярослав Петрович 
    59 Марчишак Арсен Романович 
    60 Шпік Оксана Павлівна 
    61 Стрелков Валерій Олександрович 
    62 Сілецький Роман Богданович 
    63 Балук Любомир Іванович 
    64 Абрамас Віктор Альфонсасович 
    65 Воловодюк Володимир Володимирович 
    66 Ерліх Наталія Михалівна 
    67 Пейков Валерій Михайлович 
    68 Болотнов Валерій Едуардович 
    69 Туланова Христина Юрієвна 
    70 Климович Андрій Володимирович 
    71 Суханов Богдан Валерійович 
    72 Паращич Ярослав Ярославович 
    73 Сідлярчук Дмитро Олександрович 
    74 Ткаченко Андрій Миколайович 
    75 Лишневець Тетяна Петрівна 
    76 Полугар Олександр Володимирович 
    77 Борщ Володимир Вячеславович 
    78 Мамосюк Світлана Вікторівна 
    79 Дорощук Ігор Ярославович 
    80 Аносова Ірина Олександрівна 
    81 Старик Михайло Валерійович 
    82 Зозуля Микола Миколайович 
    83 Остроушко-Черноус Олексій Сергійович 
    84 Бевзюк Євген Михайлович 
    85 Бондарук Олег Володимирович 
    86 Александрович Валентин Зігфрідович 
    87 Казимірчик Сергій Юрійович 
    88 Колодяжний Микола Борисович 
    89 Гілко Тарас Володимирович 
    90 Озерна Ірина Вікторівна 
    91 Шевченко Ілля Володимирович 
    92 Федорін Юрій Петрович 
    93 Семенов Олексій Леонідович 
    94 Рефцьо Тетяна Андріївна 
    95 Винокуров Віталій Миколайович 
    96 Шуляр Олег Богданович 
    97 Книш Оксана Миколаївна 
    98 Ткаченко Едуард Григорович 
    99 Корецький Юрій Андрійович 
    100 Березовський Павло Павлович 
    101 Кашубіна Людмила Михайлівна 
    102 Погорілий Валентин Володимирович 
    103 Пархомець Віталій Олександрович 
    104 Повар Марина Григорівна 
    105 Руденко Володимир Іванович 
    106 Когуч Тетяна Тарасівна 
    107 Воронич Ігор Іванович 
    108 Врадій Антоніна Миколаївна 
    109 Кузяк Наталія Борисівна 
    110 Куриш Володимир Дмитрович 
    111 Гладченко Анатолій Анатолійович 
    112 Бобров Олександр Анатолійович 
    113 Магельницька Валентина Володимирівна 
    114 Семенюк Сергій Олександрович 
    115 Субботіна Катерина Сергіївна 
    116 Міценко Наталя Леонідівна 
    117 Шевченко Василь Русланович 
    118 Муштаєв Олександр Миколайович 
    119 Савостейко Євгеній Михайлович 
    120 Роман Аліса Степанівна 
    121 Балацько Юрій Іванович 
    122 Армаш Олена Анатоліївна 
    123 Стрельцов Сергій Григорович 
    124 Кузь Олег Володимирович 
    125 Добрянська Вікторія Федорівна 
    126 Шерепа Альона Анатоліївна 
    127 Каліцький Вадим Валентинович 
    128 Тарасюк Віталій Васильович 
    129 Щербаков Євген Олегович 
    130 Левішко Олександр Дмитрович 
    131 Кізуб Ігор Борисович 
    132 Николайчук Сергій Іванович 
    133 Непран Віктор Іванович 
    134 Йосипенко Ірина Орестівна 
    135 Котляр Ігор Ярославович 
    136 Прищепа Катерина Миколаївна 
    137 Мельниченко Костянтин Сергійович 
    138 Гетманчук Сергій Анатолійович 
    139 Коваль Станіслав Анатолійович 
    140 Мосієць Наталія Олегівна 
    141 Самсоненко Вадим Федосійович 
    142 Проценко Ігор Миколайович 
    143 Прилепа Володимир Миколайович 
    144 Мінська Людмила Василівна 
    145 Рублевська Анастасія Вікторівна 
    146 Сікоренко Валерій Олександрович 
    147 Бабенчук Михайло Васильович 
    148 Попадич Ігор Іванович 
    149 Кислякова Тетяна Василівна 
    150 Мельничук Терентій Володимирович 
    151 Григоренко Ігор Григорович 
    152 Скиба Ігор Миколайович 
    153 Дворжанська Лариса Георгіївна 
    154 Кашуба Ярослав Іванович 
    155 Тепляков Олександр Олександрович 
    156 Субоцький Олег Петрович 
    157 Красневич Олександр Анатолійович 
    158 Глухов Максим Володимирович 
    159 Радомська Дарина Ігорівна 
    160 Піонтковський Костянтин Анатолійович 
    161 Яцюта Сергій Михайлович 
    162 Коротченко Дем'ян Сергійович 
    163 Урупа Віталій Вікторович 
    164 Єрмолаєв Павло Вікторович 
    165 Кравченко Олексій Миколайович 
    166 Матвієнко Олександр Сергійович 
    167 Кияшко Олег Валерійович 
    168 Дронговська Олена Віталіївна 

    Список кандидатів у депутати від політичної партії «Громадянська позиція» по одномандатних виборчих округах:

    № округу/ПІБ
    22 Данильчук Павло Петрович 
    24 Панченко Володимир Григорович 
    34 Смагін Віталій Сергійович 
    37 Брайченко Людмила Олександрівна 
    66 Шатилович Володимир Леонідович 
    88 Ласійчук Мирослав Дмитрович 
    89 Томаш Володимир Любомирович 
    91 Спіженко Олег Орестович 
    95 Куценко Святослав Вікторович 
    96 Манія Рамаза Валерійович 
    99 Чалий Олексій Самойлович 
    100 Семеняка Ігор Миколайович 
    101 Шмідт Валентин Вікторович 
    115 Квурт Володимир Леонідович 
    116 Веремчук Валерій Миколайович 
    117 Стецьків Тарас Степанович 
    118 Дорош Уляна Миколаївна 
    119 Андрущенко Андрій Олександрович 
    120 Гірняк Володимир Олегович 
    121 Матківський Богдан Миронович 
    122 Дума Андрій Романович 
    124 Мусій Олег Степанович 
    126 Канівець Олег Леонідович 
    135 Березовський Андрій Андрійович 
    137 Громов Вадим Олександрович 
    163 Римар Лариса Іванівна 
    174 Ріц Віталій Олександрович 
    183 Щербаков Андрій Костянтинович 
    187 Чернилевський Костянтин Іванович 
    193 Гаврилюк Василь Васильович 
    203 Панчук Петро Володимирович 
    211 Євсюков Тарас Олексійович 
    212 Гриценко Олексій Анатолійович 
    213 Лоєнко Олександр Володимирович 
    214 Сагуйченко Євген Олександрович 
    216 Юсов Андрій Володимирович 
    217 Сириця Тарас Федорович 
    221 Смик Олександр Петрович 
    223 Аніськович Павло Юрійович

    Також нагадаємо, що сьогодні під час з'їзду стало відомо, що Гриценко і Саакашвілі не домовилися про спільний похід на вибори.

    Також повідомлялося, що «Громадянська позиція» об'єдналася в єдину команду з трьома партіями – «Народний контроль» (Дмитро Добродомов), «Рідна країна» (Микола Томенко) і Європейська партія України (Микола Катеринчук).

    За останніми дослідженнями КМІС, якщо б дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то до Верховної Ради пройшли б Блок Петра Порошенка «Солідарність» («Європейська солідарність»), «Батьківщина», «Голос», а також «Опозиційна платформа - За життя» та «Слуга народу» Володимира Зеленського. Остання партія отримала б найбільше голосів. 

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