Гриценко показав усіх кандидатів в нардепи: майже 170 у списку і 39 мажоритарників



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Анатолій Гриценко, лідер партії «Громадянська позиція» Фото: Павло Багмут, Укрінформ

«Громадянська позиція» Гриценка оприлюднила повні списки кандидатів у депутати

Сьогодні у Києві відбувся з’їзд партії «Громадянська позиція», після якого були спочатку оприлюднено список першої п’ятірки кандидатів у депутати, згодом була названа перша десятка партійного списку. Наразі на сайті політсили Анатолія Гриценка опубліковано імена 168 кандидатів, а також тих, хто йтиме на вибори по мажоритарних округах.

Далі ми наводимо повний список кандидатів:

Список кандидатів у депутати від політичної партії «Громадянська позиція» у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:

1 Гриценко Анатолій Степанович

2 Добродомов Дмитро Євгенович

3 Томенко Микола Володимирович

4 Катеринчук Микола Дмитрович

5 Соловйова Марина Михайлівна

6 Забарило Анатолій Юрійович

7 Ландяк Петро Дмитрович

8 Ладовський Микола Васильович

9 Фірсов Єгор Павлович

10 Трепак Віктор Миколайович

11 Савченко Олександр Володимирович

12 Кралюк Олександр Олександрович

13 Мисик Андрій Іванович

14 Урсалова Тетяна Олександрівна

15 Федоренко Олександр Вікторович

16 Харчина Едуард Орестович

17 Новосад Ігор Фадейович

18 Гайструк Сергій Анатолійович

19 Нещадим Микола Іванович

20 Побідаш Ірина Миколаївна

21 Габай Василь Михайлович

22 Величко Олександр Юлійович

23 Перепелиця Василь Володимирович

24 Гладуняк Іван Васильович

25 Білоус Андрій Васильович

26 Макух Василь Іванович

27 Калінін Руслан Олександрович

28 Каплунов Денис Вікторович

29 Василюк Віктор Борисович

30 Цибульський Віталій В’ячеславович

31 Жимінюк Олександр Володимирович

32 Носихіна Вікторія Ігорівна

33 Коба Олексій Леонідович

34 Завада Ігор Зіновійович

35 Люта Ярина Ярославівна

36 Шишкін Юрій Іванович

37 Чалих Володимир Вікторович

38 Павлик Зоя Борисівна

39 Мазан Андрій Васильович

40 Різник Валентина Анатоліївна

41 Васильєв Віталій Олександрович

42 Свірський Андрій Олегович

43 Видря Олександр Володимирович

44 Тарасова Олеся Олександрівна

45 Боровський Тарас Миколайович

46 Гуменчук Віктор Леонідович

47 Гут Антоніна Василівна

48 Маркуц Олег Ярославович

49 Фомкіна Ольга Петрівна

50 Микитенко Віталій Григорович

51 Перун Андрій Анатолійович

52 Репех Михайло Вікторович

53 Яцків Олександр Михайлович

54 Чередниченко Анатолій Миколайович

55 Михальонок Сергій Анатолійович

56 Баглей Борис Михайлович

57 Супрун Сергій Анатолійович

58 Гошій Ярослав Петрович

59 Марчишак Арсен Романович

60 Шпік Оксана Павлівна

61 Стрелков Валерій Олександрович

62 Сілецький Роман Богданович

63 Балук Любомир Іванович

64 Абрамас Віктор Альфонсасович

65 Воловодюк Володимир Володимирович

66 Ерліх Наталія Михалівна

67 Пейков Валерій Михайлович

68 Болотнов Валерій Едуардович

69 Туланова Христина Юрієвна

70 Климович Андрій Володимирович

71 Суханов Богдан Валерійович

72 Паращич Ярослав Ярославович

73 Сідлярчук Дмитро Олександрович

74 Ткаченко Андрій Миколайович

75 Лишневець Тетяна Петрівна

76 Полугар Олександр Володимирович

77 Борщ Володимир Вячеславович

78 Мамосюк Світлана Вікторівна

79 Дорощук Ігор Ярославович

80 Аносова Ірина Олександрівна

81 Старик Михайло Валерійович

82 Зозуля Микола Миколайович

83 Остроушко-Черноус Олексій Сергійович

84 Бевзюк Євген Михайлович

85 Бондарук Олег Володимирович

86 Александрович Валентин Зігфрідович

87 Казимірчик Сергій Юрійович

88 Колодяжний Микола Борисович

89 Гілко Тарас Володимирович

90 Озерна Ірина Вікторівна

91 Шевченко Ілля Володимирович

92 Федорін Юрій Петрович

93 Семенов Олексій Леонідович

94 Рефцьо Тетяна Андріївна

95 Винокуров Віталій Миколайович

96 Шуляр Олег Богданович

97 Книш Оксана Миколаївна

98 Ткаченко Едуард Григорович

99 Корецький Юрій Андрійович

100 Березовський Павло Павлович

101 Кашубіна Людмила Михайлівна

102 Погорілий Валентин Володимирович

103 Пархомець Віталій Олександрович

104 Повар Марина Григорівна

105 Руденко Володимир Іванович

106 Когуч Тетяна Тарасівна

107 Воронич Ігор Іванович

108 Врадій Антоніна Миколаївна

109 Кузяк Наталія Борисівна

110 Куриш Володимир Дмитрович

111 Гладченко Анатолій Анатолійович

112 Бобров Олександр Анатолійович

113 Магельницька Валентина Володимирівна

114 Семенюк Сергій Олександрович

115 Субботіна Катерина Сергіївна

116 Міценко Наталя Леонідівна

117 Шевченко Василь Русланович

118 Муштаєв Олександр Миколайович

119 Савостейко Євгеній Михайлович

120 Роман Аліса Степанівна

121 Балацько Юрій Іванович

122 Армаш Олена Анатоліївна

123 Стрельцов Сергій Григорович

124 Кузь Олег Володимирович

125 Добрянська Вікторія Федорівна

126 Шерепа Альона Анатоліївна

127 Каліцький Вадим Валентинович

128 Тарасюк Віталій Васильович

129 Щербаков Євген Олегович

130 Левішко Олександр Дмитрович

131 Кізуб Ігор Борисович

132 Николайчук Сергій Іванович

133 Непран Віктор Іванович

134 Йосипенко Ірина Орестівна

135 Котляр Ігор Ярославович

136 Прищепа Катерина Миколаївна

137 Мельниченко Костянтин Сергійович

138 Гетманчук Сергій Анатолійович

139 Коваль Станіслав Анатолійович

140 Мосієць Наталія Олегівна

141 Самсоненко Вадим Федосійович

142 Проценко Ігор Миколайович

143 Прилепа Володимир Миколайович

144 Мінська Людмила Василівна

145 Рублевська Анастасія Вікторівна

146 Сікоренко Валерій Олександрович

147 Бабенчук Михайло Васильович

148 Попадич Ігор Іванович

149 Кислякова Тетяна Василівна

150 Мельничук Терентій Володимирович

151 Григоренко Ігор Григорович

152 Скиба Ігор Миколайович

153 Дворжанська Лариса Георгіївна

154 Кашуба Ярослав Іванович

155 Тепляков Олександр Олександрович

156 Субоцький Олег Петрович

157 Красневич Олександр Анатолійович

158 Глухов Максим Володимирович

159 Радомська Дарина Ігорівна

160 Піонтковський Костянтин Анатолійович

161 Яцюта Сергій Михайлович

162 Коротченко Дем'ян Сергійович

163 Урупа Віталій Вікторович

164 Єрмолаєв Павло Вікторович

165 Кравченко Олексій Миколайович

166 Матвієнко Олександр Сергійович

167 Кияшко Олег Валерійович

168 Дронговська Олена Віталіївна



Список кандидатів у депутати від політичної партії «Громадянська позиція» по одномандатних виборчих округах:

№ округу/ПІБ

22 Данильчук Павло Петрович

24 Панченко Володимир Григорович

34 Смагін Віталій Сергійович

37 Брайченко Людмила Олександрівна

66 Шатилович Володимир Леонідович

88 Ласійчук Мирослав Дмитрович

89 Томаш Володимир Любомирович

91 Спіженко Олег Орестович

95 Куценко Святослав Вікторович

96 Манія Рамаза Валерійович

99 Чалий Олексій Самойлович

100 Семеняка Ігор Миколайович

101 Шмідт Валентин Вікторович

115 Квурт Володимир Леонідович

116 Веремчук Валерій Миколайович

117 Стецьків Тарас Степанович

118 Дорош Уляна Миколаївна

119 Андрущенко Андрій Олександрович

120 Гірняк Володимир Олегович

121 Матківський Богдан Миронович

122 Дума Андрій Романович

124 Мусій Олег Степанович

126 Канівець Олег Леонідович

135 Березовський Андрій Андрійович

137 Громов Вадим Олександрович

163 Римар Лариса Іванівна

174 Ріц Віталій Олександрович

183 Щербаков Андрій Костянтинович

187 Чернилевський Костянтин Іванович

193 Гаврилюк Василь Васильович

203 Панчук Петро Володимирович

211 Євсюков Тарас Олексійович

212 Гриценко Олексій Анатолійович

213 Лоєнко Олександр Володимирович

214 Сагуйченко Євген Олександрович

216 Юсов Андрій Володимирович

217 Сириця Тарас Федорович

221 Смик Олександр Петрович

223 Аніськович Павло Юрійович

Також нагадаємо, що сьогодні під час з'їзду стало відомо, що Гриценко і Саакашвілі не домовилися про спільний похід на вибори.

Також повідомлялося, що «Громадянська позиція» об'єдналася в єдину команду з трьома партіями – «Народний контроль» (Дмитро Добродомов), «Рідна країна» (Микола Томенко) і Європейська партія України (Микола Катеринчук).

За останніми дослідженнями КМІС, якщо б дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то до Верховної Ради пройшли б Блок Петра Порошенка «Солідарність» («Європейська солідарність»), «Батьківщина», «Голос», а також «Опозиційна платформа - За життя» та «Слуга народу» Володимира Зеленського. Остання партія отримала б найбільше голосів.

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