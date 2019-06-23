У Вінницькій поліції «прорідили» лави за перевищення службових обов’язків



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За наказом голови Нацполіції готуються документи про звільнення заступника начальника поліції Вінницької області

Поліцейський застосував фізичну силу до чоловіка, який не захотів бути свідком під час затримання

Голова Національної поліції Сергій Князєв видав розпорядження відсторонити від службових обов'язків чотирьох керівників та оголосити підозру співробітнику поліції Вінничини. Про це повідомляє прес-службу Нацполіції.

Зазначається, що минулого тижня у Вінниці правоохоронці зупинили чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Один з поліцейських запросив перехожого бути присутнім у якості свідка, однак вінничанин відмовився та «некоректно висловився».

«Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований», - розповіли в Нацполіції.

За цим фактом було розпочате кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Було призначено службове розслідування, а головою Нацполіції наказано відсторонити від виконання службових обов'язків порушника й чотирьох керівників.

«Відсторонені начальник Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП - начальник ВКП ГУНП та заступник начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальник СКП ГУНП», - повідомили правоохоронці.

Також у поліції розповіли, що за наказом голови Нацполіції готуються документи про звільнення заступника начальника поліції Вінницької області.