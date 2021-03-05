Прокуратуру Миколаївської області очолив Говоруха

Говоруха почав роботу в органах прокуратури у 2001 році

Новим головою Миколаївської обласної прокуратури призначено Володимира Говоруху. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону.

«Генеральний прокурор Ірина Венедиктова представила колективу Миколаївської обласної прокуратури керівника - Володимира Говоруху. Вона поставила йому завдання продуктивно працювати для захисту закону на Миколаївщині», - сказано в повідомленні.

Говоруха почав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Він працював старшим помічником прокурора, слідчим і старшим слідчим Московського району Харкова. Був заступником прокурора Червонозаводського району Харкова, прокурором Красноградського району Харківської області, керівником Первомайської місцевої прокуратури Харківської області.

З липня 2020 року Говоруха обіймав посаду заступника начальника Департаменту нагляду за дотриманням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, що раніше був призначений новий прокурор Одеської області. На посаду було призначено Сергія Костенка, який працював в органах прокуратури області з 1999 року.

Також стало відомо, коли Антикорупційна прокуратура отримає нового керівника. Результати конкурсу на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть відомі вже навесні. На посаду керівника САП і його заступника претендують 111 людей, ще 56 претендентів на посаду керівника відділу САП.