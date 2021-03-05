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    Прокуратуру Миколаївської області очолив Говоруха

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    Ірина Венедиктова представила нового керівника Миколаївської облпрокуратури - Прокуратуру Миколаївської області очолив Говоруха

    Ірина Венедиктова представила нового керівника Миколаївської облпрокуратури

    Фото: myk.gp.gov.ua

    Говоруха почав роботу в органах прокуратури у 2001 році

    Новим головою Миколаївської обласної прокуратури призначено Володимира Говоруху. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону.

    «Генеральний прокурор Ірина Венедиктова представила колективу Миколаївської обласної прокуратури керівника - Володимира Говоруху. Вона поставила йому завдання продуктивно працювати для захисту закону на Миколаївщині», - сказано в повідомленні.

    Говоруха почав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Він працював старшим помічником прокурора, слідчим і старшим слідчим Московського району Харкова. Був заступником прокурора Червонозаводського району Харкова, прокурором Красноградського району Харківської області, керівником Первомайської місцевої прокуратури Харківської області.

    З липня 2020 року Говоруха обіймав посаду заступника начальника Департаменту нагляду за дотриманням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу генерального прокурора.

    Нагадаємо, що раніше був призначений новий прокурор Одеської області. На посаду було призначено Сергія Костенка, який працював в органах прокуратури області з 1999 року.

    Також стало відомо, коли Антикорупційна прокуратура отримає нового керівника. Результати конкурсу на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть відомі вже навесні. На посаду керівника САП і його заступника претендують 111 людей, ще 56 претендентів на посаду керівника відділу САП.

    Теги: прокуратура Генпрокурор Офіс Генерального прокурора Миколаївщина прокурор Ірина Венедіктова
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