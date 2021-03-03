Від імені Київської прокуратури поширюється компʼютерний вірус

Листи із шкідливим вмістом замасковані під прокурорський запит

Київська міська прокуратура просить киян не відкривати листи, відправлені нібито від її імені, у звʼязку з тим, що вони можуть містити шкідливий вміст.

«Сьогодні, з 9 ранку, під виглядом запиту від імені заступника керівника Київської міської прокуратури Вдовиченко М.С. та начебто надісланим із електронної пошти Київської міської прокуратури – «[email protected]», невідомими особами здійснюється розсилка двох архівних файлів, заражених вірусом» – повідомляється на сторінці прокуратури у Facebook.

Співробітники відомства просять ні в якому разі не відкривати подібні листи – вони містять шкідливі прикріплені файли. А в разі отримання відправлення, негайно їх видаляти.

Також повідомляється, що Київською міською прокуратурою вживаються заходи для усунення проблеми.

«Станом на 10:30 спам-розсилка продовжує надходити вже від імені інших керівників Київської міської прокуратури. Будьте уважні, не відкривайте шкідливі відправлення!» – говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що комп’ютерний вірус-вимагач атакував українські банки та «Київенерго».