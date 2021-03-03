Від імені Київської прокуратури поширюється компʼютерний вірус
Електронні листи із вірусом всередині відправляються від імені конкретних керівників прокуратури
Листи із шкідливим вмістом замасковані під прокурорський запит
Київська міська прокуратура просить киян не відкривати листи, відправлені нібито від її імені, у звʼязку з тим, що вони можуть містити шкідливий вміст.
«Сьогодні, з 9 ранку, під виглядом запиту від імені заступника керівника Київської міської прокуратури Вдовиченко М.С. та начебто надісланим із електронної пошти Київської міської прокуратури – «[email protected]», невідомими особами здійснюється розсилка двох архівних файлів, заражених вірусом» – повідомляється на сторінці прокуратури у Facebook.
Співробітники відомства просять ні в якому разі не відкривати подібні листи – вони містять шкідливі прикріплені файли. А в разі отримання відправлення, негайно їх видаляти.
Також повідомляється, що Київською міською прокуратурою вживаються заходи для усунення проблеми.
«Станом на 10:30 спам-розсилка продовжує надходити вже від імені інших керівників Київської міської прокуратури. Будьте уважні, не відкривайте шкідливі відправлення!» – говориться у повідомленні.
Раніше повідомлялося про те, що комп’ютерний вірус-вимагач атакував українські банки та «Київенерго».