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    Стало відомо, коли Антикорупційна прокуратура отримає нового керівника

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    Кабінет керівника САП і його колишній господар Назар Холодницький&nbsp; - Стало відомо, коли Антикорупційна прокуратура отримає нового керівника
    Кабінет керівника САП і його колишній господар Назар Холодницький 
    Фото: Уніан

    У травні САП отримає керівника, заступника та начальника відділу

    Результати конкурсу на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть відомі вже навесні. Про це сьогодні повідомила голова комісії з проведення конкурсу Катерина Коваль.

    «На сьогодні у нас 128 допущених кандидатів», – сказала вона.

    Коваль уточнила, що на посаду керівника САП і його заступника претендують 111 людей, ще 56 претендентів на посаду керівника відділу САП.

    Що стосується гендерного співвідношення, то, за словами Коваль, серед претендентів адміністративних посад у САП 11 жінок і 117 чоловіків.

    Голова комісії також розповіла, що перший етап конкурсу – це тестування на знання законодавства, другий етап – тестування на загальні здібності, третій етап – поліграф. Після проходження трьох етапів із кандидатом проводитиметься співбесіда на критерій доброчесності. Також, як наголосила Коваль, передбачені практичні завдання у два етапи. Останній етап конкурсу – це співбесіда на відповідність критерію професійної компетентності.

    «У нас є 13 скарг на недопущення до конкурсу. Після розгляду скарг комісія оприлюднить остаточний список кандидатів, і будемо мати календарний план роботи», – сказала глава комісії.

    «За оптимістичним прогнозом, у травні цього року почнуть свою роботу керівник САП, його заступник і керівник відділу», – резюмувала Коваль.

    Серед претендентів на посаду керівника САП – чинний в.о. керівника Максим Грищук, прокурори САП Сергій Козачина, Андрій Перов та Ігор Семак, очільник комітету з питань правової політики Верховної Ради Андрій Костін, екскерівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк і голова правління Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрій Вишневський.

    Відзначимо, зараз САП тимчасово очолює Максим Грищук. Напередодні стало відомо, що у нього обікрали автомобіль.

    Нагадаємо, наприкінці січня стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

    Тим чаасом колишній генпрокурор Рябошапка заявляє, що обрання керівника САП йде з порушенням закону.

    Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

    Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у численних порушеннях.

    Тоді в Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

    Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.

    Теги: прокуратура Генпрокурор Офіс Генерального прокурора конкурс САП Назар Холодницький
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