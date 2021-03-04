Стало відомо, коли Антикорупційна прокуратура отримає нового керівника

Кабінет керівника САП і його колишній господар Назар Холодницький

Кабінет керівника САП і його колишній господар Назар Холодницький

У травні САП отримає керівника, заступника та начальника відділу

Результати конкурсу на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть відомі вже навесні. Про це сьогодні повідомила голова комісії з проведення конкурсу Катерина Коваль.

«На сьогодні у нас 128 допущених кандидатів», – сказала вона.

Коваль уточнила, що на посаду керівника САП і його заступника претендують 111 людей, ще 56 претендентів на посаду керівника відділу САП.

Що стосується гендерного співвідношення, то, за словами Коваль, серед претендентів адміністративних посад у САП 11 жінок і 117 чоловіків.

Голова комісії також розповіла, що перший етап конкурсу – це тестування на знання законодавства, другий етап – тестування на загальні здібності, третій етап – поліграф. Після проходження трьох етапів із кандидатом проводитиметься співбесіда на критерій доброчесності. Також, як наголосила Коваль, передбачені практичні завдання у два етапи. Останній етап конкурсу – це співбесіда на відповідність критерію професійної компетентності.

«У нас є 13 скарг на недопущення до конкурсу. Після розгляду скарг комісія оприлюднить остаточний список кандидатів, і будемо мати календарний план роботи», – сказала глава комісії.

«За оптимістичним прогнозом, у травні цього року почнуть свою роботу керівник САП, його заступник і керівник відділу», – резюмувала Коваль.

Серед претендентів на посаду керівника САП – чинний в.о. керівника Максим Грищук, прокурори САП Сергій Козачина, Андрій Перов та Ігор Семак, очільник комітету з питань правової політики Верховної Ради Андрій Костін, екскерівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк і голова правління Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрій Вишневський.

Відзначимо, зараз САП тимчасово очолює Максим Грищук. Напередодні стало відомо, що у нього обікрали автомобіль.

Нагадаємо, наприкінці січня стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

Тим чаасом колишній генпрокурор Рябошапка заявляє, що обрання керівника САП йде з порушенням закону.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у численних порушеннях.

Тоді в Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.