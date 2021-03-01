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    Хто подався на конкурс голови антикорупційної прокуратури (список)

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    Наразі САП тимчасово очолює Максим Грищук і він також претендує на посаду керівника САП&nbsp; - Хто подався на конкурс голови антикорупційної прокуратури (список)
    Наразі САП тимчасово очолює Максим Грищук і він також претендує на посаду керівника САП 
    Фото: Бабель

    На посаду керівника САП претендує 111 осіб

    На вакантні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подалось 169 кандидатів. 128 правників візьмуть участь у конкурсі, 41 кандидата не допущено через формальні підстави. Загалом на посаду керівника отримали 111 заяв, на заступника – 90, начальника відділу – 75. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

    Серед претендентів на посаду керівника САП – чинний в.о. керівника Максим Грищук, прокурори САП Сергій Козачина, Андрій Перов та Ігор Семак, очільник комітету з питань правової політики Верховної Ради Андрій Костін, екскерівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк і голова правління Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрій Вишневський.

    Ці дані стало відомо під час засідання Конкурсної комісії з обрання керівництва САП: керівника, заступника керівника та начальника п’ятого відділу управління. На черговому засіданні 1 березня комісія внесла зміни до прохідного балу: 80 балів у тестуванні на знання законодавства та 110 балів – у тестуванні на загальні здібності.


    Також, на сайті Офісу генпрокурора опублікували перелік питань для тестування на знання законодавства. Після тестів на професійні та загальні здібності – співбесіди. А для потенційного керівника САП та його заступника ще й тестування на поліграфі. У фіналі переможців визначать відповідно до позицій в рейтингу після всіх етапів відбору – комісія не матиме фінального голосування за потенційного переможця. Роль керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надзвичайно важлива.

    З вересня 2020 року (за час роботи САП без повноцінного очільника) через обмежені повноваження в. о. керівника САП Максим Грищука Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова неодноразово втручалася в резонансні розслідування НАБУ-САП, ставлячи своїми діями під сумнів незалежність цих інституцій.

    Нагадаємо, наприкінці січня стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

    Тим чаасом колишній генпрокурор Рябошапка заявляє, що обрання керівника САП йде з порушенням закону.

    Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

    Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у численних порушеннях.

    Тоді в Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

    Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.


    Теги: Генпрокурор Сергій Горбатюк конкурс Transparency International САП Назар Холодницький розслідування Україна Ірина Венедіктова
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