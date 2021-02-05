Венедіктова представила нового прокурора Одещини

У 1999 році він закінчив Одеську державну юридичну академію, тоді ж був прийнятий на роботу в органи прокуратури

Генеральна прокурор України Ірина Венедіктова представила колективу нового керівника Одеської обласної прокуратури Сергія Костенка в п’ятницю, п'ятого лютого.

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.

«Майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов’язаний з органами прокуратури Одещини, тому сподіваюсь на те, що він забезпечить ефективну і результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках».

Венедіктова зазначає, що поставила завдання із зміцнення законності та правопорядку в області.

За даними «Думской», Сергій Костенко народився 5 червня 1977 року в Арцизі Одеської області. У 1999 році закінчив Одеську державну юридичну академію, тоді ж був прийнятий на роботу в органи прокуратури.

Був заступником прокурора Одеси, прокурором Кілійського району Одеської області, прокурором Київського району міста, двічі – заступником прокурора області, членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Досі був заступником начальника управління Департаменту організації й процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, проти генерального прокурора Ірини Венедіктової в Державному бюро розслідувань порушено кримінальну справу, через її елітний годинник Hublot, який коштує 10 тис. євро.