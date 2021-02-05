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    Венедіктова представила нового прокурора Одещини

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    Уся професійна діяльність Сергія Костенка пов'язана&nbsp;з органами прокуратури Одещини - Венедіктова представила нового прокурора Одещини
    Уся професійна діяльність Сергія Костенка пов'язана з органами прокуратури Одещини
    фото: Facebook

    У 1999 році він закінчив Одеську державну юридичну академію, тоді ж був прийнятий на роботу в органи прокуратури

    Генеральна прокурор України Ірина Венедіктова представила колективу нового керівника Одеської обласної прокуратури Сергія Костенка в п’ятницю, п'ятого лютого.

    Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.

    «Майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов’язаний з органами прокуратури Одещини, тому сподіваюсь на те, що він забезпечить ефективну і результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках».

    Венедіктова зазначає, що поставила завдання із зміцнення законності та правопорядку в області.

    За даними «Думской», Сергій Костенко народився 5 червня 1977 року в Арцизі Одеської області. У 1999 році закінчив Одеську державну юридичну академію, тоді ж був прийнятий на роботу в органи прокуратури.

    Був заступником прокурора Одеси, прокурором Кілійського району Одеської області, прокурором Київського району міста, двічі – заступником прокурора області, членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Досі був заступником начальника управління Департаменту організації й процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

    Нагадаємо, проти генерального прокурора Ірини Венедіктової в Державному бюро розслідувань порушено кримінальну справу, через її елітний годинник Hublot, який коштує 10 тис. євро.

    Теги: Одеса прокурор Ірина Венедіктова
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