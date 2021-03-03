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    Авто керівника антикорупційної прокуратури пограбовано посеред Києва

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    Максим Грищук сам повідомив поліції про інциде - Авто керівника антикорупційної прокуратури пограбовано посеред Києва

    Максим Грищук сам повідомив поліції про інциде

    Фото: «Бабель»

    Зловмисники викрали із машини Максима Грищука відеореєстратор

    Автомобіль в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука обікрали невідомі зловмисники. Інцидент стався учора у Києві.

    Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на поінформоване джерело в правоохоронних органах.

    За даними джерела, 2 березня Грищук сам звернувся на лінію 102 і повідомив про інцидент.

    За його словами, зловмисники розбили скло дверей Land Rover Discovery, припаркованого на вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі, та поцупили відеореєстратор.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за ч 3 статті 185 Кримінального кодексу («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому», що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

    У грудні виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив, що НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурорки Ірини Венедіктової у справу про ймовірне хабарництво заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

    У понеділок, 1 березня, двоє невідомих чоловіків вчинили розбійний напад на кіоск «Київхліб», розташований у Деснянському районі Києва. Погрожуючи ножем, вони забрали у 55-річної продавчині весь денний виторг, що склав три тисячі гривень.

    Теги: прокуратура Київ НАБУ машини напад пограбування автомобіль житло Українська правда поліція
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