Авто керівника антикорупційної прокуратури пограбовано посеред Києва
Максим Грищук сам повідомив поліції про інциде
Зловмисники викрали із машини Максима Грищука відеореєстратор
Автомобіль в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука обікрали невідомі зловмисники. Інцидент стався учора у Києві.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на поінформоване джерело в правоохоронних органах.
За даними джерела, 2 березня Грищук сам звернувся на лінію 102 і повідомив про інцидент.
За його словами, зловмисники розбили скло дверей Land Rover Discovery, припаркованого на вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі, та поцупили відеореєстратор.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч 3 статті 185 Кримінального кодексу («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому», що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).
У грудні виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив, що НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурорки Ірини Венедіктової у справу про ймовірне хабарництво заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
У понеділок, 1 березня, двоє невідомих чоловіків вчинили розбійний напад на кіоск «Київхліб», розташований у Деснянському районі Києва. Погрожуючи ножем, вони забрали у 55-річної продавчині весь денний виторг, що склав три тисячі гривень.