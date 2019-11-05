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    Прокурор Чернівецької області звільнився після візиту прем’єра

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    1 листопада був останній робочий день Соболя на посаді прокурора Чернівецької області - Прокурор Чернівецької області звільнився після візиту прем’єра
    1 листопада був останній робочий день Соболя на посаді прокурора Чернівецької області

    Гончарук розкритикував Соболя за низьку ефективність боротьби з контрабандою

    Головний прокурор Чернівецької області Олег Соболь написав заяву на звільнення з посади та з органів прокуратури. Це сталося приблизно через тиждень після поїздки на Буковину прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

    Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Чернівецької області.

    «Олег Соболь написав заяву за власним бажанням щодо його звільнення з посади прокурора Чернівецької області та органів прокуратури України. У п’ятницю, 1 листопада, був його останній робочий день. Наразі відповідно до ст.11 ЗУ «Про прокуратуру» обов’язки прокурора області виконує перший заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца», - заявили в пресслужбі.

    Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца

    Як відомо, під час поїздки до Чернівців прем'єр-міністр Гончарук повідомив, що рекомендуватиме генпрокурору Руслану Рябошапці звільнити головного прокурора Буковини через низьку ефективність боротьби з контрабандою.

    «Нічого особистого, але ви у цій області працюєте вже два роки і досі жодних реальних результатів боротьби із контрабандою не показали. Якби я мав можливість, я б звільнив вас уже давно. Але я не маю таких повноважень», – сказав Гончарук Соболю.

    Гончарук 24 жовтня разом з новим керівником Митної служби Максимом Нефьодовим відвідали пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією.

    Джерело: Укрінформ

    Кабмін прокуратура Генпрокурор кадрові зміни Чернівецька область Чернівці уряд Олексій Гончарук
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