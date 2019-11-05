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    Гончарук заявив, що перепис населення в 2020 хочуть провести в електронній формі

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    Гончарук заявив, що перепис населення в 2020 хочуть провести в електронній формі

    Перепис планується наступного року, тому в Держбюджеті-2020 на нього вже закладені кошти

    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що наразі уряд шукає можливість проведення перепису населення за допомогою онлайн-інструментів.

    Про це він заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

    «Ми подивилися на різну практику у світі, як робиться перепис. І зараз шукаємо можливість зробити перепис з урахуванням онлайн-інструментів, тобто стимулювати людей самостійно заповнювати інформацію про себе за допомогою онлайн-інструментів», – сказав Гончарук.

    За словами прем’єра, перепис планується наступного року, тому в Держбюджеті-2020 на нього вже закладені кошти.

    Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував провести електронний перепис населення.

    перепис населення населення Олексій Гончарук
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