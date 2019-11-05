Гончарук пообіцяв, що ставки за іпотекою в Україні знизяться до 10-12%



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Гончарук нагадав, що НБУ вже зменшив ставку рефінансування за кредитами на 1,5%

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що в Україні стали дешевші кредити, тому уряд сподівається на зниження ставок за іпотекою.

Під час ефіру Свободи слова на ICTV Олексій Гончарук нагадав, що НБУ вже зменшив ставку рефінансування за кредитами на 1,5%.

Він зазначив, що уряд сподівається також на зниження ставки за іпотекою до кінця 2020 року.

Ми розраховуємо, що в кінці наступного року зможемо мати в ринкових умовах іпотеку приблизно під 10-12% у гривні, – додав прем’єр.

До слова, у вересні НБУ знизив облікову ставку, тому наразі вона становить 16,5% річних.

Через те, що наразі вона досить висока, це заважає знизити вартість кредитів.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг, який зобов’язує банки показувати клієнтам реальні ставки за кредитами.

Тому відтепер в Україні існує єдина формула розрахунку реальної річної відсоткової ставки.