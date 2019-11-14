НАБУ завершило розслідування щодо ексглави НАЗК Корчак



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Наталію Корчак підозрюють у недекларуванні майна на понад 544 тис. грн

Корчак та її захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта

Детективи НАБУ повідомили колишню главу Національного агентства з питань запобігання корупції про завершення досудового розслідування за фактом недекларування нею майна на понад 544 тис. грн.

Про це у середу поінформувала пресслужба НАБУ.

«12 листопада 2019 року підозрюваній та її захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і його скерування до суду», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що у 2016 році це авто придбала мати чоловіка чиновниці за 544,39 тис. грн, проте станом на 31 грудня 2016 року це майно було в постійному користуванні Корчак та її чоловіка. За законом вона мала відобразити цей факт у декларації.

У НАБУ стверджують, що розслідування вказаних фактів розпочали в жовтні 2017 року.

Нагадаємо, у жовтні колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак повідомлено про підозру в недекларуванні статків на суму понад 544 тис. грн.

У травні 2017 року журналісти програми «Наші гроші» повідомляли, що виявили на паркомісці Корчак у столичній новобудові нову машину Skoda Octavia A7, яку вона не вказала в декларації.

Директор НАБУ Артем Ситник стверджував, що у справі ще в лютому 2018 року було зібрано всі докази, однак глава САП Назар Холодницький заблокував погодження підозри.

Корчак говорила, що 6 грудня 2018 року у квартирі її свекрухи провели «слідчі дії під виглядом пограбування».