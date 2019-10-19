Прокурори можуть оскаржити запобіжний захід Гладковському



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Повний текст ухвали рішення щодо обрання запобіжного заходу Гладковському буде оприлюднено 21 жовтня

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не виключили можливість оскарження запобіжного заходу для колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

Про це заявив прокурор САП Юрій Олефір, пише «Рбк-Україна».

Так, за словами судді Вищого антикорупційного суду, повний текст ухвали рішення щодо обрання запобіжного заходу Гладковському буде оприлюднено 21 жовтня.

У свою чергу прокурор у справі зазначив, що повний текст рішення буде містити мотиваційну частину із поясненням обрання саме такої застави. Адже прокуратура наполягала на розмірі застави у 100 мільйонів гривень.

«Застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, про який ми просили. Ми ознайомимось з повним текстом ухвали, ознайомимось з мотивами, якими суд керувався про визначення саме такого розміру застави. Якщо вони будуть обґрунтовані, можливо, ми не будемо подавати апеляційну скаргу. Разом з тим, подивимось, якщо вони не відповідатимуть... тоді вже в нас будуть підстави для оскарження», - пояснив Олефір.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Захист Гладковського оскаржить рішення суду.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.