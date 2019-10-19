Справа Гладковського: в «Богдан Моторс» попередили про можливий зрив держзамовлення



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Гладковського затримали 17 жовтня

«Що стосується вартості вантажівок «Богдан-63172», то вона навіть гіпотетично не могла бути завищеною», - заявили в «Богдан Моторс»

Компанія «Богдан Моторс» відкинула звинувачення у завищенні ціни вантажівок «Богдан-63172», які фігурують у підозрі колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, та заявила, що виконання Державного оборонного замовлення опинилося під загрозою.

Про це говориться у заяві колективу черкаського автозаводу «Богдан Моторс», оприлюдненій в суботу, 19 жовтня.

«Колектив ДП «АСЗ №2 АТ «АК «Богдан Моторс» з обуренням дізнався про неправдиві і безпідставні звинувачення, оприлюднені під час судового засідання ВАКС 18 жовтня. Наша продукція заслужила високу оцінку у Збройних силах України та інших силових структурах. Зворотний зв’язок з безпосередніми користувачами – військовими водіями, ЗСУ підтверджує, що «Богдан-63172» значно перевищує за якісними показниками та надійністю автомобілі інших виробників, що перебувають в експлуатації у Збройних силах України», - говориться у заяві.

Зазначається, що всі контракти за державним оборонним замовленням «виконувались і виконуються підприємством достроково». «При цьому автомобілі під час експлуатації не мали зауважень від військових, а гарантійні звернення мали мінімальну кількість, як для такого обсягу поставок», - підкреслили в компанії.

«Продукція нашого заводу – вантажні автомобілі підвищеної прохідності «Богдан-63172» протягом виготовлення та постачання до Збройних сил України мали нижчу ціну у порівнянні з аналогічною технікою інших постачальників. Що стосується вартості вантажівок «Богдан-63172», то вона навіть гіпотетично не могла бути завищеною, оскільки формувалася у повній відповідності до чинного законодавства та підзаконних актів, а саме – з чинною редакцією постанов Кабінету міністрів №517 та №464, які регламентують весь порядок формування ціни під час виконання державного оборонного замовлення», - заявили в «Богдан Моторс».

Підкреслюється, що діяльність підприємства, як виконавця державного оборонного замовлення «постійно знаходилася під контролем відповідних державних органів». «Тож зараз віднайти у ній «кримінал» на догоду політичному замовленню можливо буде лише шляхом маніпуляцій та відвертих фальсифікацій з боку замовників та виконавців таких дій», - зауважили в компанії.

«Усі події що останнім часом розгортаються навколо нашого підприємства вносять неабияку нервовість у настрої працівників. Тож результат такого перебігу подій ставить під загрозу у найближчий перспективі виконання Державного оборонного замовлення», - попередили в «Богдан Моторс».

Як відомо, Вищий антикорупційний суд в суботу, 19 жовтня, продовжує обирати запобіжний захід колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олегу Гладковському, якого підозрюють у зловживанні владою та декларуванні недостовірної інформації.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ заявили, що Гладовського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.

За інформацією САП, Олег Гладковський міг чинити тиск на заступника міністра оборони Павловського.

У суді Гладковський розповів, як його затримали.