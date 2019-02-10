«Прорив кордону в «Шегинях»: справу соратника Саакашвілі передали до іншого суду



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Соратник екс-президента Грузії Саакашвілі Давід Сакварелідзе

Давід Сакварелідзе обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України

Львівський апеляційний суд передав справу колишнього заступника генерального прокурора і соратника екс-президента Грузії Давіда Сакварелідзе на розгляд Городоцькому районному суду Львівської області.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 28 січня.

До цього обвинувальний акт щодо Сакварелідзе з лютого 2018 року слухав Мостиський районний суду Львівської області. Однак у середині 2019 року служителі Феміди не змогли утворити склад суду. Річ утім, що в судді Торської І.В. закінчились повноваження на здійснення правосуддя, а щодо суддів Білоуса Ю.Б. та Кічака Ю.В. були задоволені заяви про самовідвід у цій справі.

Таким чином, апеляційний суд вирішив направити справу Сакварелідзе до найбільш наближеного від Мостиського райсуду - Городоцького районного суду Львівської області.

Нагадаємо, що Сакварелідзе обвинувачується в активній участі у групових діях, що призвели до порушення роботи установи (ст.293 КК України); сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, усуненням перешкод, за попередньою змовою осіб (ч.2 ст.332 КК України); опорі працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків (ч.2 ст.342 КК України); вчиненні впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків (ч.1 ст.343 КК України).

Як повідомляв Главком, 10 вересня 2017 року екс-президента Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув в Україну через польський кордон, буквально прорвавшись з групою прихильників через пункт пропуску «Шегині» у Львівській області. За такі дії екс-глава Одеської ОДА був оштрафований судом на 3,4 тис. грн.

Серед осіб, які перетинали кордон з Саакашвілі, були 5 діючих народних депутатів.

4 листопада стало відомо, що Саакашвілі сплатив штраф за прорив кордону.

Також львівські суди оштрафували близько 20 журналістів, які висвітлювали подію перетину держкордону Саакашвілі і разом із ним «прорвалися».

Загалом, органи охорони державного кордону склали 33 протоколи про адміністративну відповідальність за ч.2 ст. 204-1 КУаАП на осіб, у тому числі народних депутатів, які 10 вересня 2017 року незаконно перетнули український кордон на пункті пропуску «Шегині».