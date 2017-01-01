Протести через рішення Трампа щодо Єрусалима: є перша жертва

На Палестинських територіях поранені не менше сотні людей

Під час сутичок у п'ятницю, 8 грудня, ізраїльські солдати застрелили 30-річного палестинця поблизу кордону Сектору Гази. Заворушення викликані протестами місцевих мешканців через рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Ізраїльські силовики заявляють, що сотні палестинців підпалюють шини та жбурляють



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Протести на Західному березі річки Йордан

На Палестинських територіях поранені не менше сотні людей

Під час сутичок у п'ятницю, 8 грудня, ізраїльські солдати застрелили 30-річного палестинця поблизу кордону Сектору Гази. Заворушення викликані протестами місцевих мешканців через рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїльські силовики заявляють, що сотні палестинців підпалюють шини та жбурляють каміння в солдатів уздовж лінії кордону, яка відмежовує анклав. «Під час бунту солдати збройних сил Ізраїлю стріляли саме у двох головних підбурювачів, влучання в ціль підтверджене», - наводить агенція Reuters заяву армії Ізраїлю.

На Палестинських територіях поранені не менше сотні людей, передає інформагентство dpa з посиланням на рятівні служби місцевої адміністрації. Під Хевроном в одну особу поцілили бойовим патроном.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Варто зазначити, що перенесення посольства було одним з пунктів передвиборної програми Трампа, незважаючи на те, що подібні наміри раніше зазнавали різкої критики з боку арабських держав.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

Палестинці вважають східну частину Єрусалима своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Під час зіткнень жителів палестинських територій з ізраїльською поліцією 7 грудня постраждала щонайменше 31 людина. 8 грудня тисячі палестинців вийшли на другий день протестів на Західному березі річки Йордан, у Секторі Гази й східному Єрусалимі.

Джерело: DW