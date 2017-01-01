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    Тисячі палестинців знову протестують проти визнання Єрусалима столицею Ізраїлю

    13 людей отримали вогнепальні порання, ще 47 отримали травми внаслідок застосування ізраїльськими силовиками гумових куль
    Тисячі палестинців вийшли на другий день протестів на Західному березі річки Йордан, у секторі Газа й східному Єрусалимі у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Під час акцій в містах на Західному березі відбулися сутички між сотнями палестинців й ізраїльськими силовиками. Протестувальники кидали в
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    <span>Протести в Єрусалимі через рішення Трампа визнати місто столицею Ізраїлю, 8 грудня&nbsp;</span>
    Протести в Єрусалимі через рішення Трампа визнати місто столицею Ізраїлю, 8 грудня 

    13 людей отримали вогнепальні порання, ще 47 отримали травми внаслідок застосування ізраїльськими силовиками гумових куль

    Тисячі палестинців вийшли на другий день протестів на Західному березі річки Йордан, у секторі Газа й східному Єрусалимі у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

    Під час акцій в містах на Західному березі відбулися сутички між сотнями палестинців й ізраїльськими силовиками. Протестувальники кидали в ізраїльських солдатів камінням, ті, зі свого боку, застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

    Тисячі людей також зібралися біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі та вийшли на вулиці в Смузі Гази.

    Палестинські медики заявили, що 13 людей отримали вогнепальні порання, ще 47 отримали травми внаслідок застосування силовиками гумових куль на Західному березі й Секторі Газа. За їхніми словами, десятки інших постраждали від сльозогінного газу.

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    Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

    Варто зазначити, що перенесення посольства було одним з пунктів передвиборної програми Трампа, незважаючи на те, що подібні наміри раніше зазнавали різкої критики з боку арабських держав.

    Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

    Палестинці вважають східну частину Єрусалиму своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

    ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

    Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

    Під час зіткнень жителів палестинських територій з ізраїльською поліцією 7 грудня постраждала щонайменше 31 людина.

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    США Ізраїль Дональд Трамп
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