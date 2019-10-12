Протести проти формули Штайнмаєра. Керівники Луганщини налаштовували місцевих мешканців проти військових?



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Лідер «Національних дружин» Ігор Михайленко (псевдонім Друг Черкас) Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За даними лідера «Нацдружин», в середньому щодня в Золоте на протести проти відведення військ щодня перебуває 70-75 націоналістів

Місцева влада Луганщини підбурює людей і налаштовує місцеве населення проти військових. Таку думку висловив лідер «Нацдружин» Ігор Михайленко в інтерв'ю «Главкому».

«Я не бачу необхідності говорити з обласною владою, яка веде себе таким чином. Адже я бачив обласну владу в Золотому-4, коли вони підбурювали людей, спеціально налаштовували їх проти військових. Це відбувалося на очах правоохоронців, на очах СБУ», - зазначив він.

За словами Михайленка, забезпечення людей елементарним (медицина, питна вода) – головна проблема, яка хвилює місцевих. «І от ці проблеми, а це їхні повноваження, місцеві чиновники перекладають на плечі військових. Це абсолютний абсурд. Саме це бентежить людей. Тут ми почули проблеми жителів, закликали волонтерів, які привезли харчі: хліб, крупи, цукор. Днями ми туди повеземо безплатно воду, бо зараз її продають їм за гроші. Тобто місцева влада не зважилася виділити кошти з місцевого бюджету для того, щоби привезти людям воду», - розказав лідер «Нацдружин».

Михайленко також розповів, серед протестувальників, крім «Нацдружин» і «Нацкорпусу» є ще представники інших організацій. «Різні люди, ветерани. Є хлопці з «95-ки» (95 окрема десантно-штурмова бригада, Житомир). Є «азовці», є представники Збройних сил України, 72, 25 частини, є ті, хто воювали в «Правому секторі», які зараз у нас в «Нацдружинах» займаються суспільною діяльністю», - уточнив він.

За даними лідера «Нацдружин», в середньому щодня в Золотому перебуває 70-75 людей.

Як повідомлялось, з минулих вихідних місто Золоте в Попаснянському районі на Луганщині, опинилося у центрі уваги всієї України. До нього почали з’їжджатися націоналісти, аби завадити розведенню військ, початок якого керівництво держави анонсувало на понеділок, 7 жовтня.

Згодом стало відомо, що заплановане розведення військ у Петрівському і Золотому, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.