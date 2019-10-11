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    Добровольці кажуть, що патрулюють у Золотому вулиці разом із поліцією

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    <span>Лідер &laquo;Національних дружин&raquo; Ігор Михайленко (псевдонім Друг Черкас)</span> - Добровольці кажуть, що патрулюють у Золотому вулиці разом із поліцією
    Лідер «Національних дружин» Ігор Михайленко (псевдонім Друг Черкас)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Лідер «Нацдружин»: Наші хлопці на передову, звичайно, не ходять, але вони допомагають

    Лідер «Нацдружин» Ігор Михайленко в інтерв'ю «Главкому» розказав, що добровольці патрулюють у Золотому вулиці разом із поліцією і пояснив, яка взагалі зараз ставиться задача перед добровольцями, які приїхали на протести проти відведення військ.

    «Ми займаємося патрулюванням вулиць і допомогою місцевим жителям. З правоохоронними органами сконсолідувалися щодо патрулювань. Золоте дійсно добре оберігається, правоохоронні органи там дійсно працюють. 8 жовтня був інцидент у Катеринівці, коли патрульна машина виїхала ледь не на передову. Її повернули назад», - розказав він.

    Михайленко зазначив, що його хлопці на передову, звичайно, не ходять, але вони виконують допоміжну функцію: якщо треба якась допомога місцевим жителям, завжди надають.

    Лідер «Нацдружин» також пояснив, як відбувається їхня координація з поліцією: «Ми спілкуємося напряму з місцевими відповідальними особами і розподіляємо зони патрулювання».

    Як повідомлялось, з минулих вихідних місто Золоте в Попаснянському районі на Луганщині, опинилося у центрі уваги всієї України. До нього почали з’їжджатися націоналісти, аби завадити розведенню військ, початок якого керівництво держави анонсувало на понеділок, 7 жовтня.

    Згодом стало відомо, що заплановане розведення військ у Петрівському і Золотому, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

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