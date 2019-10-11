Добровольці кажуть, що патрулюють у Золотому вулиці разом із поліцією



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Лідер «Національних дружин» Ігор Михайленко (псевдонім Друг Черкас) Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Лідер «Нацдружин»: Наші хлопці на передову, звичайно, не ходять, але вони допомагають

Лідер «Нацдружин» Ігор Михайленко в інтерв'ю «Главкому» розказав, що добровольці патрулюють у Золотому вулиці разом із поліцією і пояснив, яка взагалі зараз ставиться задача перед добровольцями, які приїхали на протести проти відведення військ.

«Ми займаємося патрулюванням вулиць і допомогою місцевим жителям. З правоохоронними органами сконсолідувалися щодо патрулювань. Золоте дійсно добре оберігається, правоохоронні органи там дійсно працюють. 8 жовтня був інцидент у Катеринівці, коли патрульна машина виїхала ледь не на передову. Її повернули назад», - розказав він.

Михайленко зазначив, що його хлопці на передову, звичайно, не ходять, але вони виконують допоміжну функцію: якщо треба якась допомога місцевим жителям, завжди надають.

Лідер «Нацдружин» також пояснив, як відбувається їхня координація з поліцією: «Ми спілкуємося напряму з місцевими відповідальними особами і розподіляємо зони патрулювання».

Як повідомлялось, з минулих вихідних місто Золоте в Попаснянському районі на Луганщині, опинилося у центрі уваги всієї України. До нього почали з’їжджатися націоналісти, аби завадити розведенню військ, початок якого керівництво держави анонсувало на понеділок, 7 жовтня.

Згодом стало відомо, що заплановане розведення військ у Петрівському і Золотому, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.