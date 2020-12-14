Шахтарі пригрозили уряду провести всеукраїнський страйк

Гірники очікують на виплату зарплати до 20 грудня

Шахтарі почнуть всеукраїнський страйк, якщо їм до 20 грудня не виплатять законну зарплату, на яку було виділено 1,4 млрд грн.

Про це написав у Facebook лідер профспілки гірників Михайло Волинець.

«Через погрози маніпуляцій, що стали очевидними минулого тижня, не випускаємо з уваги питання виділення 1,4 млрд грн на погашення зарплатної заборгованості перед гірниками. Якщо чиновники вчергове забюрократизують питання і не розрахуються з шахтарями до 20 грудня, як це було обіцяно, починаємо всеукраїнську акцію протесту», – написав Волинець.

За його словами, трудові колективи шахт вимагають знайти вихід з критичної ситуації, яка утворилася на «Схід ГЗК», що спеціалізується на видобутку уранової руди.

«Якщо влада не знайде можливість відновити роботу підприємства з 5000-м колективом і виплатити 143 млн грн зарплатної заборгованості перед ними – на цьому тижні гірники будуть перекривати траси національного значення в Кіровоградській області», – попередив лідер профспілки.

За словами Волинця, до кінця тижня очікують результати перевірки службою Держпраці виконання адміністрацією ПАТ «Кривбасзалізрудком» приписів щодо усунення 190 порушень трудового законодавства.

«Порушення на підструктурних підрозділах КЗРК були виявлені у вересні, коли гірники почали підземний протест. Тоді з ініціативи Незалежної профспілки гірників України прем'єр-міністр доручив проведення перевірки», – підкреслив він.

Також Волинець заявив, що у вівторок, 15 грудня, «о 9.00 має розпочатися судилище над учасниками підземного протесту в КЗРК».

Нагадаємо, на Львівщині понад 30 шахтарів не виходили на поверхню через заборгованість із зарплати.

Також 8 грудня гірники з шахт на Волині, Львівщині і Донеччині припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості з заробітної плати.

У Мирнограді Донецької області гірники шахти Капітального держпідприємства Мирноградвугілля вийшли на акцію протесту через борги із зарплати.