На Кіровоградщині гірники уранових шахт перекрили траси

На Кіровоградщині шахтарі вимагають погасити 83 млн грн зарплатної заборгованості

На Кіровоградщині працівники уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату знову перекрили автошляхи, вимагаючи погашення зарплатної заборгованості і виведення підприємства з простою. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Розпочалась безстрокова акція протесту трудових колективів шахт «Смолінської», «Новокостянтинівської» та «Інгульської» (ДП «СхідГЗК»). З вимогами погасити 83 млн грн зарплатної заборгованості та вивести підприємство з режиму простою – працівники держпідприємства перекривають траси у Кіровоградській області», – написав Волинець.

Нагадаємо, 16 грудня на Кіровоградщині гірники «СхідГЗК» вже перекривали три дороги національного значення Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

Із 7 грудня на Кіровоградщині вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні. А 9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».

Нагадаємо, 18 грудня президент Зеленський заявив, що зарплату шахтарям за жовтень і листопад уже повністю виплачено, а з наступного тижня гірники почнуть отримувати зарплату за грудень.

Раніше шахтарі пригрозили, що розпочнуть всеукраїнський страйк, якщо їм до 20 грудня не виплатять законну зарплату, на яку було виділено 1,4 млрд грн.

На Львівщині понад 30 шахтарів не виходили на поверхню через заборгованість із зарплати.

Також 8 грудня гірники з шахт на Волині, Львівщині і Донеччині припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості з заробітної плати.