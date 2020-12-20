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    Протести підприємців

    Шмигаль розповів, скільки підприємців оформили заявки на вісім тисяч гривень

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    Денис Шмигаль - Шмигаль розповів, скільки підприємців оформили заявки на вісім тисяч гривень
    Денис Шмигаль
    Фото: 24 канал

    Термін подачі заявок продовжено до кінця року

    З понеділка почалося приймання заявок на виплату восьми тисяч гривень допомоги для фізичних осіб-підприємців та найманих працівників, діяльність яких може бути призупинена в період «карантину зимових канікул» у січні.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

    За його словами, на сьогодні вже понад 261 тисяча українців успішно оформили заявки через портал та застосунок «Дія». З деталями надання одноразової допомоги можна ознайомитися за посиланням.

    «Щоб цією програмою змогла скористатися максимальна кількість українців, цього тижня Уряд підтримав рішення подовжити термін прийняття заяв до 31 грудня 2020 року», – написав урядовець.

    Як повідомлялося раніше, зранку 15 грудня в центрі Києва почалися акції протесту приватних підприємців. Тисячі людей з прапорами #SaveФОП висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

    В результаті сутичок з правоохоронцями серед протестувальників є постраждалі.

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    Теги: протест Денис Шмигаль
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