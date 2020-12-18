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    Економіка та фінанси

    Зеленський анонсував виплати шахтарям

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    Шахтарі пригрозили уряду провести всеукраїнський страйк<br /><br /> - Зеленський анонсував виплати шахтарям
    Шахтарі пригрозили уряду провести всеукраїнський страйк

    Фото: Михайло Волинець, Facebook

    Шахтарі вже отримали зарплати за жовтень і листопад, запевнив Зеленський

    Зарплати шахтарям за жовтень і листопад уже повністю виплачено, а з наступного тижня гірники почнуть отримувати зарплату за грудень.

    Про це заявив Зеленський у своєму влозі.

    «Борги перед шахтарями за жовтень і листопад повністю закриті. Всі гроші є вже на шахтах. З цього понеділка, я обіцяю, ми починаємо виплати за грудень», – заявив Зеленський.

    Раніше шахтарі пригрозили, що розпочнуть всеукраїнський страйк, якщо їм до 20 грудня не виплатять законну зарплату, на яку було виділено 1,4 млрд грн.

    Нагадаємо, на Львівщині понад 30 шахтарів не виходили на поверхню через заборгованість із зарплати.

    Також 8 грудня гірники з шахт на Волині, Львівщині і Донеччині припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості з заробітної плати.

    У Мирнограді Донецької області гірники шахти Капітального держпідприємства Мирноградвугілля вийшли на акцію протесту через борги із зарплати.

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    Теги: борг шахта зарплата гроші Володимир Зеленський страйк
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