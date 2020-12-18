Зеленський анонсував виплати шахтарям

Шахтарі вже отримали зарплати за жовтень і листопад, запевнив Зеленський

Зарплати шахтарям за жовтень і листопад уже повністю виплачено, а з наступного тижня гірники почнуть отримувати зарплату за грудень.

Про це заявив Зеленський у своєму влозі.

«Борги перед шахтарями за жовтень і листопад повністю закриті. Всі гроші є вже на шахтах. З цього понеділка, я обіцяю, ми починаємо виплати за грудень», – заявив Зеленський.

Раніше шахтарі пригрозили, що розпочнуть всеукраїнський страйк, якщо їм до 20 грудня не виплатять законну зарплату, на яку було виділено 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, на Львівщині понад 30 шахтарів не виходили на поверхню через заборгованість із зарплати.

Також 8 грудня гірники з шахт на Волині, Львівщині і Донеччині припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості з заробітної плати.

У Мирнограді Донецької області гірники шахти Капітального держпідприємства Мирноградвугілля вийшли на акцію протесту через борги із зарплати.