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    На Львівщині понад 30 шахтарів не виходять на поверхню через заборгованість із зарплати

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    В облдержадміністрації обіцяють погасити борг до 25 грудня - На Львівщині понад 30 шахтарів не виходять на поверхню через заборгованість із зарплати
    В облдержадміністрації обіцяють погасити борг до 25 грудня

    Заборгованість із зарплати шахтарям за вересень-листопад становить понад 300 млн гривень

    На Львівщині 31 гірник шахти «Лісова» Державного підприємства «Львіввугілля» перебувають під землею з 8 грудня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Шахтарі оголосили страйк із вимогою виплатити їм заборгованість із зарплати від вересня 2020 року. До гірників, які перебувають у камері очікування під землею, долучилися їхні колеги на поверхні.

    Заборгованість із зарплати шахтарям Львівщини, враховуючи листопад, становить понад 300 млн гривень. Сьогодні керівники шахт і профспілок зустрічалися із керівництвом обласної адміністрації і їм чиновники пообіцяли, що з державного бюджету і за реалізацію вугілля гірникам виплатять гроші.

    «До 25 грудня надійдуть кошти для погашення заборгованості в межах держбюджету. Це передбачено змінами до бюджету, які ухвалила Верховна Рада 17 листопада», – повідомив заступник голови обласної адміністрації Андрій Годик.

    Згідно зі змінами, внесеними у законодавство парламентом, з бюджету виділять 1,4 млрд гривень на всі шахти України. Це гроші для виплати зарплати гірникам до кінця року і погашення заборгованості, яка є на сьогодні. Також частину заборгованості погасять за рахунок доходу за відвантажену вугільну продукцію, повідомили посадовці. За словами директора ДП «Львівугілля» Олега Акімова, борг за реалізацію вугілля перед підприємством сягає 68 млн гривень.

    У Львівській обласній адміністрації обіцяють вирішити питання до кінця тижня з Центроенерго, яке має виплатити кошти ДП «Львівугілля».

    Нагадаємо, 8 грудня гірники з шахт на Волині, Львівщині і Донеччині припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості з заробітної плати.

    Теги: борг шахта Львівщина зарплата вугілля гроші страйк
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