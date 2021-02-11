Кремль анонсував зустріч Путіна з Лукашенком

Востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися 14 вересня минулого року в резиденції російського президента в Сочі

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував зустріч президента Росії Володимира Путіна з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Коли відбудеться ця зустріч, поки не відомо.

Про це повідомило російське агентство «РИА Новости».

За словами Пєскова, про дату зустрічі Путіна з Лукашенком буде повідомлено своєчасно.

«Терміни повідомимо своєчасно. Зустріч готується», – сказав він.

Де відбудеться зустріч, прес-секретар російського президента також не розповів.

Востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися 14 вересня минулого року в резиденції російського президента в Сочі. Це був перший закордонний візит Лукашенка після його нібито перемоги на виборах президента.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року.

Протягом півроку протестних акцій не менше пʼяти людей загинуло, сотні було затримано.

Согодні стало відомо про те, що Слідчий комітет Білорусі направив до Польщі документи щодо екстрадиції засновника популярного білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича, яких офіційний Мінськ звинувачує у екстремістській діяльності.