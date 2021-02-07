Лукашенко вимагає від Польщі видати засновника популярного опозиційного телеграм-каналу

Зміст опозиційного каналу і навіть його логотип у Білорусі вважаються екстремістськими

На батьківщині редактора Nexta звинувачують у організації масових заворушень

Слідчий комітет Білорусі направив до Польщі документи щодо екстрадиції засновника популярного білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича. Крім того, в Мінську затриманий адміністратор трьох протестних Telegram-каналів.

«З Польщею у нас укладено міжнародний договір про правову допомогу у кримінальних справах, який також регламентує питання про екстрадицію. Подивимося, наскільки ця держава буде виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання щодо видачі осіб, які переслідуються білоруським Слідчим комітетом в кримінальному порядку », – повідомив начальник міжнародно-правового відділу Слідчого комітету Михайло Вавуло газеті« СБ. Білорусь сьогодні». Він вважає, що злочинцям не вдасться уникнути покарання, де б вони «не ховалися і куди б не бігли».

Також МВС Білорусії затримало адміністратора Telegram-каналів «Сірий Кіт», «Хата Белсату» і «Денісовська». Його ім'я в повідомленні не називається. «Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС встановили особу адміністратора деструктивних Telegram-ресурсів. Ним виявився 28-річний непрацюючий мінчанин», – йдеться в повідомленні МВС. Стверджується, що він визнав вину і розкаявся.

Верховний суд Білорусі 20 жовтня минулого року визнав канал Nexta і його логотип екстремістськими матеріалами. А вже 19 листопада два засновники найпопулярніших у Білорусі Telegram-каналів Nexta і Nexta Life – керівник Степан Путило і колишній головний редактор Роман Протасевич – були внесені Комітетом держбезпеки Білорусі до списку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Про те, що Степан Путило оголошений у розшук стало відомо у серпні минулого року. За повідомленням білоруського міністерства внутрішніх справ, блогер звинувачується в організації масових заворушень.

Сьогодні стало відомо, що четверо учасників білоруських протестів було затримано в Росії.