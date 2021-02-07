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    У світі

    Учасників білоруських масових протестів почали затримувати в Росії

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Влада Білорусі певна, що протести &laquo;координуються з єдиного центру&raquo;</p> - Учасників білоруських масових протестів почали затримувати в Росії

    Влада Білорусі певна, що протести «координуються з єдиного центру»

    Фото з відкритих джерел

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    Чотири організатори масових заворушень в серпні в Білорусі затримано в Росії. Офіційним Мінськом вже спрямовані документи на їх екстрадицію, повідомив начальник міжнародно-правового відділу Слідчого комітету Білорусі Михайло Вавуло.

    «Зазвичай більшість правопорушників біжать в Російську Федерацію, оскільки кордонів як таких з союзною державою немає. Наприклад, четверо громадян нашої країни, які в серпні чинили опір співробітникам міліції при затриманні і брали участь в організації масових заворушень, нещодавно було затримано на території Росії. Документи на екстрадицію спрямовані, але поки знаходяться в стадії розгляду», – заявив він в інтерв'ю виданню« SB. Білорусь сьогодні».

    Раніше генпрокурор Білорусі Андрій Швед повідомив, що організатори протестів в Білорусі, які знаходяться за кордоном найближчим часом будуть притягнуті до відповідальності. Він переконаний, що лідерами протестів керують «часто з-за кордону, з єдиного центру».

    На думку Андрія Шведа, є правові підстави притягти до відповідальності організаторів і керівників мітингів. За його словами, коли «дають команду «убий», «підпали», «підірви», тоді настає відповідальність не тільки тих, хто це робив, але і тих, хто давав команди з-за кордону».

    Масові протести в Білорусі почалися в серпні минулого року після президентських виборів. ЦВК країни оголосив переможцем Олександра Лукашенка, але опозиція вважає, що перемогу здобула Світлана Тіхановском. ЄС і США ввели проти білоруських чиновників санкції.

    Світлана Тихановська оголосила піврічний ювілей протестів, 7 лютого, Міжнародним днем солідарності з Білоруссю. У різних країнах світу проходять акції підтримки білоруського народу.

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму зверненні з цього приводу висловив солідарність з білоруським народом у його прагнення збудувати європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія.

    Теги: МЗС Білорусь Росія Генпрокурор санкції Олександр Лукашенко опозиція Світлана Тихановська
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