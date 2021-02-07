Учасників білоруських масових протестів почали затримувати в Росії

Четверо схоплених в РФ білорусів можуть бути вислані на батьківщину

Чотири організатори масових заворушень в серпні в Білорусі затримано в Росії. Офіційним Мінськом вже спрямовані документи на їх екстрадицію, повідомив начальник міжнародно-правового відділу Слідчого комітету Білорусі Михайло Вавуло.

«Зазвичай більшість правопорушників біжать в Російську Федерацію, оскільки кордонів як таких з союзною державою немає. Наприклад, четверо громадян нашої країни, які в серпні чинили опір співробітникам міліції при затриманні і брали участь в організації масових заворушень, нещодавно було затримано на території Росії. Документи на екстрадицію спрямовані, але поки знаходяться в стадії розгляду», – заявив він в інтерв'ю виданню« SB. Білорусь сьогодні».

Раніше генпрокурор Білорусі Андрій Швед повідомив, що організатори протестів в Білорусі, які знаходяться за кордоном найближчим часом будуть притягнуті до відповідальності. Він переконаний, що лідерами протестів керують «часто з-за кордону, з єдиного центру».

На думку Андрія Шведа, є правові підстави притягти до відповідальності організаторів і керівників мітингів. За його словами, коли «дають команду «убий», «підпали», «підірви», тоді настає відповідальність не тільки тих, хто це робив, але і тих, хто давав команди з-за кордону».

Масові протести в Білорусі почалися в серпні минулого року після президентських виборів. ЦВК країни оголосив переможцем Олександра Лукашенка, але опозиція вважає, що перемогу здобула Світлана Тіхановском. ЄС і США ввели проти білоруських чиновників санкції.

Світлана Тихановська оголосила піврічний ювілей протестів, 7 лютого, Міжнародним днем солідарності з Білоруссю. У різних країнах світу проходять акції підтримки білоруського народу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму зверненні з цього приводу висловив солідарність з білоруським народом у його прагнення збудувати європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія.