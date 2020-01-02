Провідні українські політологи назвали головне очікування від 2020-го



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«Якщо нічого не зміниться, буде нам повний капець», - вважає директор Агентства моделювання ситуацій

Рік, що минув, став для політичного життя України переломним. Позаду президентські та парламентські вибори, які визначили нову політичну еліту України. Відомі експерти розповіли «Главкому» про власні найяскравіші враження від року, що минає, та поділилися думками про головні очікування від 2020-го

Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко заявив, що має від 2020-го приблизно ті самі очікування, що і у 2019-у.

«У першу чергу, це очікування миру. Разом із тим, на мою думку, ситуація залишатиметься неоднозначною: якесь просування буде, але повноцінного миру, врегулювання на Донбасі не відбудеться. Ще одне очікування – позитивні зрушення в економіці, у соціальній сфері», - розповів він.

Андрій Золотарьов, керівник аналітичного центру «Третій сектор» вважає головною інтригою темп, якого набуде зміна політичного ландшафту: чи загальмується, чи прискориться.

«Багато хто чекає, що у Зеленського впаде рейтинг і на пік вийдуть старі політики, як от Порошенко та Медведчук, але я думаю, що, скоріше за все, Зеленський може отримати виклик з боку когось із нових політиків. Тому що суспільство не хоче більше старих політиків. Чи з’явиться якийсь новий політик, потенційний конкурент Зеленському, - інтрига.

З економічних очікувань: чи не завалиться піраміда ОВДП. При бюджеті, який робить акцент на обслуговуванні зовнішнього боргу, розвитку бути не може. Може бути лише суцільний соціальний дефолт, який призведе до негативних політичних наслідків для команди Зеленського. Далі мене цікавить, чи буде продовжений процес децентралізації», - зазначив аналітик.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель у внутрішній політиці держави очікує на налагодження співпраці між урядом і парламентом.

«Я вважаю її відсутність ключовим проколом влади», - зазначив він.

Ірина Бекешкіна, директорка фонду «Демократичні ініціативи», вважає у свою чергу, що події можуть розвиватися за двома сценаріями: або дуже позитивним, або дуже негативним.

«Щодо першого – зараз склалася дуже сприятлива атмосфера для реалізації потрібних реформ, бо люди налаштовані оптимістично, довіряють владі. Є можливість переконати у необхідності непопулярних реформ. Всі можливості для цього є: президент, його монобільшість та уряд з людей цієї команди, - зазначила експертка. - Другий сценарій – негативний. Мова про формування одноосібної влади, згортання демократії. Негативні тенденції, які вже проявилися, - дискредитація волонтерів».

Директор зі стратегічного планування агентства «Гайдай.ком» Сергій Гайдай вважає, що наразі нагальним питанням залишається запит на компетентність.

«Також важливим стане запит на радикальні зміни задля справедливого устрою держави», - зазначив він.

Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій не має жодних сподівань на 2020 рік.

«Думаю, якщо нічого не зміниться, буде нам повний капець», - пояснив він свій політичний настрій.

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко вважає, що рік обіцяє бути надзвичайно цікавим.

«Зеленський може стати або ходячим анекдотом, президентом-симулякром, а його рейтинг впаде, або ж він виявиться сильним президентом і кине за грати не лише Порошенка, а й власне оточення, - зазначив експерт. - Крім того, не забувайте, що у наступному році мають відбутися вибори у Сполучених Штатах, і від їхніх підсумків теж багато чого залежить».

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