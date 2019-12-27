Центрвиборчком оприлюднив результати місцевих виборів: лідирує «Слуга народу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіційної заяви ЦВК про завершення підрахунку голосів поки що немає

Інформація про те, хто був обраний депутатами місцевих рад та міськими і сільськими головами, з'явилася на сайті Центральної виборчої комісії.

Офіційної заяви про завершення підрахунку голосів поки що не було.

Згідно з опублікованими даними, з 84 обраних сільських і міських голів 52 - безпартійні самовисуванці, 24 були висунуті «Слугою народу», троє переможців - від «Батьківщини» (один з них - самовисуванець), по двоє - з Аграрної партії і з «Укропу» (так само по одному самовисуванцю) і один - від партії «Наш край».

Із 1717 обраних депутатів місцевих рад 752 (43,8%) - самовисуванці, 430 (25%) - кандидати «Слуги народу», 277 (16,1%) – «Батьківщини», інші партії отримали менше 4% мандатів кожна. Невелика кількість партійних кандидатів (менше 5%) є також серед переможців самовисуванців.

Місцеві вибори пройшли в 86 ОТГ в 21 області, серед яких - одна міська, 16 селищних та 69 сільських громад. Додаткові місцеві вибори відбулися в 33 ОТГ в 17 областях (13 селищних та 20 сільських).