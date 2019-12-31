Час викидати «зелень»: Гончаренко записав звернення в стилі «Карткового будиночка»



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Олексій Гончаренко записав новорічне привітання в стилі Френка Андервуда

У 2020 році прийшов час викидати зелень, - заявив нардеп

Народний депутат України Олексій Гончаренко записав новорічне привітання в стилі персонажа серіалу «Картковий будиночок» Френка Андервуда. Політик з'явився в ролі шеф-кухаря і, нарізаючи зелень на обробній дошці, згадав всі важливі події 2019 року. Таке відео він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

«На Новий рік він (Зеленський) обов'язково розповість про свої досягнення: відкриває ринок землі, зняв недоторканність з депутатів, зустрівся з Путіним. Але давайте чесно: ринок землі - це земельний базар і найбільша афера в історії України, недоторканність так до кінця і не знята, а зустріч з Путіним не зупинила війну. Багато хто запитує: «Що робити?». Відповідь проста. У 2020 році прийшов час викидати зелень. З Новим роком!», - звернувся до українців Олексій Гончаренко і викинув миску з нарізаною зеленню у відро для сміття.

Нагадаємо, Олексій Гончаренко в липні 2019 роки виграв вибори до Верховної Ради на одномандатному окрузі №137 на півночі Одеської області.