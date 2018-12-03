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    Провідні юридичні фірми підтримали законопроект №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

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    Провідні юридичні фірми підтримали законопроект №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

    У зверненні адвокатів зазначається, що законопроект №9055 відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам

    Адвокати більш як 20 провідних адвокатських об`єднань, національних та міжнародних юридичних фірм висловили свою підтримку проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №9055. Про це йдеться у їх спільному зверненні до голови Верховної Ради та народних депутатів.

    У зверненні зазначається, що законопроект №9055 відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам, суттєво вдосконалює засади організації та діяльності адвокатури та дозволяє забезпечити її прогресивний розвиток в інтересах суспільства і цілях справедливого правосуддя. Законопроект, зокрема:

    • суттєво розширює професійні права та гарантії, які  дозволять адвокатам бути дієвими захисниками своїх клієнтів та рівноправними учасниками судового процесу;
    • впроваджує правила доступу до професії без корупційних ризиків;
    • передбачає збалансовану систему дисциплінарної відповідальності;
    • направлений на побудову сильної та незалежної системи адвокатського самоврядування.

    Автори звернення також зазначають, що законопроект №9055 вперше в історії української адвокатури пропонує надати самостійність та реальні повноваження регіональним органам адвокатського самоврядування, які є найближчою ланкою до адвокатів. Всі адвокати матимуть реальне, а не декларативне право брати участь в самоврядуванні.

    Нагадаємо, що минулого тижня із підтримкою законопроекту виступила громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна». Експерти організації оцінюють його як такий, що спрямований на подолання та запобігання корупції як загалом в адвокатській діяльності, так і в діяльності органів адвокатського самоврядування, а також системи правосуддя в цілому.

    Раніше позитивний висновок щодо зазначеного проекту закону надали експерти Ради Європи, зазначивши, що він «є кроком вперед у порівнянні з редакцією Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що діє з 2012 року».

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