Психолог пояснила, чому українці часто нещасні у шлюбі, але не можуть його розірвати



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Катерина Гольцберг пояснила, чому українці часто нещасні у шлюбі

Патріархальна сім’я міцніша, але чи щасливіша така пара – питання, - Гольтсберг

У патріархальній сім’ї наявні співзалежні стосунки, тому вона міцніша.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила практикуючий психолог Катерина Гольтсберг.

За словами психолога, через те, що «чоловік і дружина у жорсткій зв’язці, нікуди один від одного не дінешся».

«Але чи щасливіша така пара – питання», - зауважила Гольтсберг.

Психолог пояснила, якщо жінці з трьома дітьми некомфортно, але вона без власних грошей і роботи, то нікуди не піде.

«Особливо якщо ми говоримо про село, де хату будували на двох», - говорить Гольстберг.

Психолог навела приклад: «В Англії дедалі більше матерів-одиначок – жінок, які народжували «для себе», які отримують соцдопомогу від держави».

«І ці жінки кажуть, що їм дуже комфортно у такій ситуації, і відзначають, що формальне батьківство (коли жінка вписує батька у графу в свідоцтві про народження дитини) може принести значно більше складнощів, ніж бонусів, адже без згоди батька важко вивезти дитину за кордон чи здійснити певні юридичні правочини», - наголосила Гольтсберг.

Фахівчиня додала, що з власної практики може сказати: колишні чоловіки часто починають відмовляти матерям у тому, щоб ті вивозили дитину за кордон.

«Це просто якесь насилля. Показово, що дзеркальних випадків значно менше», - обурюється психолог.

Нагадаємо, минулого року у школах почали викладати факультативний курс за посібником «Основи сім’ї». Користувачі соцмереж наробили багато галасу через те, що підручник для старшокласників лякає українських дітей гріхами, абортами і кастрацією. Міносвіти дослухалось: у грудні викладання було тимчасово призупинено.

Як повідомлялося, у Міністерстві юстиції повідомили, що протягом минулого року українці стали більше одружуватися, ніж розлучатися.