Шокуюче вбивство у центрі столиці. Батько розповів, за що його сина позбавили життя



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Григорія Клименка вбили у центрі Києва 24 січня 2020 року Фото: Тарас Клименко, Facebook

Хлопця вбили за нез'ясованих досі обставин

У кур’єра служби Glovo Григорія Клименка, який при загадкових обставинах загинув ввечері 24 січня у покинутій будівлі неподалік ТРЦ «Гулівер» у центрі Києва, вбивці забрали дорогий телефон і 1300 грн. Про це повідомив батько загиблого Тарас Клименко на своїй сторінці у Facebook.

«…Його вбили за дорогий смартфон марки «Хуавей» і 1300 грошей на касі. Бережіть дітей, навчайте їх самооборони», - написав убитий горем батько.

Нагадаємо, хлопця знайшли ще живим та викликали «швидку». Лікарі проводили реанімаційні заходи, але хлопець помер. Поруч із хлопцем було знайдено рюкзак Glovo та ключі.

Поліція причиною загибелі хлопця назвала переохолодження.

Проте, знайомі сім'ї Григорія впевнені, що хлопця заманили в покинуте місце, побили і пограбували. Приятелька родини загиблого повідомила, що хлопця знайшли без взуття і телефону.