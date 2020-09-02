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    Думки вголос

    «Слуги народу» хочуть змусити українців платно реєструвати котів і собак

    • Павло Розенко

      ексвіцепрем'єрміністр України

    • Розсилка
    «Слуги народу» хочуть змусити українців платно реєструвати котів і собак

    «Слуги народу» внесли від фракції скандальний законопроєкт, але хочуть уникнути відповідальності за нього

    ЯК НАМИ МАНІПУЛЮЮТЬ???

    Народні депутати (27 чоловік) вносять законопроект про обов‘язкову і платну (!!!!) реєстрацію домашніх тварин (собак, котів, птахів та ін.).

    ЦЕЙ АБСУРД - ЧЕРГОВА БОМБА ВІД ЗЕ-МІКРОБІВ!! 

    В ЗМІ масово поширюється заголовок «Антон Яценко і ко внесли в Раду скандальний законопроект...»

    Відкриваємо реєстраційну картку законопроекту 3796 на сайті ВР і бачимо, що ОСНОВНИМИ АВТОРАМИ законопроекту є 3 депутата від фракції Слуга Народу (Овчинникова, Бондаренко, Криворучкіна...). А власне Яценко - 18-й у списку підписантів...

    Отже... Що ми маємо??

    Слуги Народу вносять від фракції явно зашкварний законопроект!!

    Але щоби «замилити» українцям очі і уникнути відповідальності за це запустили в ЗМІ явно маніпуляційну інформацію в стилі «не виноватая я, он сам пришел»!!

    АЛЕ Ж НАС НЕ ПРОВЕДЕШ

    Ми знаємо правду: саме СЛУГИ НАРОДУ є авторами чергового пограбування українців!!

    Джерело: блог Павла Розенка

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    тварини Антон Яценко
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