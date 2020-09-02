«Слуги народу» хочуть змусити українців платно реєструвати котів і собак

ЯК НАМИ МАНІПУЛЮЮТЬ???

Народні депутати (27 чоловік) вносять законопроект про обов‘язкову і платну (!!!!) реєстрацію домашніх тварин (собак, котів, птахів та ін.).

ЦЕЙ АБСУРД - ЧЕРГОВА БОМБА ВІД ЗЕ-МІКРОБІВ!!

В ЗМІ масово поширюється заголовок «Антон Яценко і ко внесли в Раду скандальний законопроект...»

Відкриваємо реєстраційну картку законопроекту 3796 на сайті ВР і бачимо, що ОСНОВНИМИ АВТОРАМИ законопроекту є 3 депутата від фракції Слуга Народу (Овчинникова, Бондаренко, Криворучкіна...). А власне Яценко - 18-й у списку підписантів...

Отже... Що ми маємо??

Слуги Народу вносять від фракції явно зашкварний законопроект!!

Але щоби «замилити» українцям очі і уникнути відповідальності за це запустили в ЗМІ явно маніпуляційну інформацію в стилі «не виноватая я, он сам пришел»!!

АЛЕ Ж НАС НЕ ПРОВЕДЕШ

Ми знаємо правду: саме СЛУГИ НАРОДУ є авторами чергового пограбування українців!!