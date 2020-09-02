«Слуги народу» хочуть змусити українців платно реєструвати котів і собак
«Слуги народу» внесли від фракції скандальний законопроєкт, але хочуть уникнути відповідальності за нього
ЯК НАМИ МАНІПУЛЮЮТЬ???
Народні депутати (27 чоловік) вносять законопроект про обов‘язкову і платну (!!!!) реєстрацію домашніх тварин (собак, котів, птахів та ін.).
ЦЕЙ АБСУРД - ЧЕРГОВА БОМБА ВІД ЗЕ-МІКРОБІВ!!
В ЗМІ масово поширюється заголовок «Антон Яценко і ко внесли в Раду скандальний законопроект...»
Відкриваємо реєстраційну картку законопроекту 3796 на сайті ВР і бачимо, що ОСНОВНИМИ АВТОРАМИ законопроекту є 3 депутата від фракції Слуга Народу (Овчинникова, Бондаренко, Криворучкіна...). А власне Яценко - 18-й у списку підписантів...
Отже... Що ми маємо??
Слуги Народу вносять від фракції явно зашкварний законопроект!!
Але щоби «замилити» українцям очі і уникнути відповідальності за це запустили в ЗМІ явно маніпуляційну інформацію в стилі «не виноватая я, он сам пришел»!!
АЛЕ Ж НАС НЕ ПРОВЕДЕШ
Ми знаємо правду: саме СЛУГИ НАРОДУ є авторами чергового пограбування українців!!
Джерело: блог Павла Розенка