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    Одіозний Пудрик заявив, що залишається на Одеській митниці

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    За його словами, рішення здивувало, особливо враховуючи показники роботи Одеської митниці - Одіозний Пудрик заявив, що залишається на Одеській митниці
    За його словами, рішення здивувало, особливо враховуючи показники роботи Одеської митниці

    Саакашвілі про призначення Пудрика: «нічого спільного з державними інтересами»

    Відсторонений від посади виконуючого обов’язки керівника Одеської митниці Денис Пудрик залишається на митниці на посаді заступника керівника. Про це Пудрик заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

    «Звільнили – це дуже гучно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність. На наступний день ще по шістьох вийшов аналогічний наказ, але написали чомусь тільки про мене», – заявив він.

    Нагадаємо, наприкінці серпня Одеську митницю очолив люстрований Денис Пудрик, який очолював Кримську митницю за часів Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади – його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці. 

    Також Пудрик раніше очолював митні органи в Чернігівській, Бердичівській, Львівській, Луганській митницях.

    На це призначення жорстко відреагував колишній голова Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі. 

    Зокрема він заявив, що це призначення – «типовий старий феодальний інститут годівниць, який не має нічого спільного з державними інтересами».

    Декларація одіозного митника: квартири в Києві площею 114,3 кв. м., в Донецьку на 159,9 кв. м, дачний будинок (219,3 кв. м) із землею (610 кв. м) під Києвом. На дружину Наталю Пудрик записана квартира в Туреччині (120 кв. м), квартира в Сімферополі (138,7 м), житловий будинок в Сімферополі на 714,9 кв. м, земля під яким (2000 кв. м) теж належить їй.

    Сім’я митника задекларувала чотири годинники: CORUM, ZENITH, ROLEX і BREGUET, шубу і кожушок Наталії Пудрик, а також кілька комплектів ювелірних виробів, вартість яких не зазначена в декларації.

    Денису Пудрику належить Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC вартістю 2 млн 304 тис. грн. і Renault Dokker. На дружину нового начальника митниці записаний Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.

    Нагадаємо, що 21 жовтня, в Одесі звільнили начальника митниці: призначений повний аудит.

    митниця контрабанда Одеса наказ
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