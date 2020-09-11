Київська митниця вилучила 9 тонн китайського делікатесу на 3 млн грн (фото)



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Смажений вугор прямував контейнером з Китаю на адресу підприємства на Волині Фото: Київська митниця

Підприємці значно занизили вартість делікатесу

Київською митницею попереджено ввезення в Україну 9 тонн китайського вугра за неправдивими документами, де його вартість підприємці занизили на 430 тис. грн.

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Вартість 9 тонн смаженого, замороженого, готового до споживання вугра kabayaki unagi, що прямував контейнером з Китаю на адресу підприємства на Волині, підприємці задекларували як $90,4 тис.

Однак в ході вивчення документів та зіставлення інформації, оперативники митниці з’ясували, що реальна вартість делікатесу перевищує заявлену на $16 тис., та становить $106,1 тис.

Таким чином митники встановили, що український імпортер намагався перемістити вантаж вугра через митний кордон України з приховуванням від митного контролю через подання документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення їх митної вартості.

За даним фактом Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено до рішення суду. Зараз вантаж знаходиться на відповідальному зберіганні в належних умовах.