Київська митниця перейшла в онлайн-режим



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Запроваджено особливий режим роботи митниці

У роботу Київської митниці Держмитслужби України внесено деякі корективи, пов’язані з поширенням вірусної інфекції Covid-19.

Всі підрозділи Київської митниці Держмитслужби продовжать працювати. Разом з тим, з 18 березня, дотримуючись заходів для запобігання поширенню коронавірусу, Київська митниця Держмитслужби переходить в онлайн-режим.

Про це повідомляє пресслужба митниці.

Зокрема, тимчасово:

припиняється особистий прийом громадян керівництвом митниці

обмежується доступ в адміністративні будівлі Київської митниці Держмитслужби, розташовані в м. Київ (бульвар Вацлава Гавела, 8А), в аерорпорту «Бориспіль», м. Житомир (вул. Перемоги, 25) та м. Черкаси (вул. Остафія Дашковича, 76).

приймання кореспонденції, принесеної громадянами особисто чи за дорученням, здійснюватиметься лише через спеціальну скриньку, встановлену на КПП-1, праворуч від адміністративного приміщення Київської митниці Держмитслужби (м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8А).

Натомість, пропонується:

для офіційного листування з митницею за можливості використовувати нашу електронну скриньку [email protected], при оформленні листів дотримуючись тих же вимог, що й при звичайному листуванні.

обирати форму відповіді від митниці електронною поштою, зазначаючи про це у листі, наприклад: «Прошу надати відповідь на електронну пошту …@...»

Телефони Київської митниці Держмитслужби:

оперативний черговий: (044) 457 9677 (цілодобово),

реєстрація вхідних документів: (044) 457 5421,

реєстрація вихідної кореспонденції: (044) 453 0021,

облік суб’єктів ЗЕД (044) 453 0252,

прес-служба (044) 453 0238.

«Просимо всіх бути свідомими та зайвий раз не наражати на небезпеку себе та оточуючих», - закликали митники.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.