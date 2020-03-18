Київська митниця перейшла в онлайн-режим
Запроваджено особливий режим роботи митниці
У роботу Київської митниці Держмитслужби України внесено деякі корективи, пов’язані з поширенням вірусної інфекції Covid-19.
Всі підрозділи Київської митниці Держмитслужби продовжать працювати. Разом з тим, з 18 березня, дотримуючись заходів для запобігання поширенню коронавірусу, Київська митниця Держмитслужби переходить в онлайн-режим.
Про це повідомляє пресслужба митниці.
Зокрема, тимчасово:
- припиняється особистий прийом громадян керівництвом митниці
- обмежується доступ в адміністративні будівлі Київської митниці Держмитслужби, розташовані в м. Київ (бульвар Вацлава Гавела, 8А), в аерорпорту «Бориспіль», м. Житомир (вул. Перемоги, 25) та м. Черкаси (вул. Остафія Дашковича, 76).
- приймання кореспонденції, принесеної громадянами особисто чи за дорученням, здійснюватиметься лише через спеціальну скриньку, встановлену на КПП-1, праворуч від адміністративного приміщення Київської митниці Держмитслужби (м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8А).
Натомість, пропонується:
- для офіційного листування з митницею за можливості використовувати нашу електронну скриньку [email protected], при оформленні листів дотримуючись тих же вимог, що й при звичайному листуванні.
- обирати форму відповіді від митниці електронною поштою, зазначаючи про це у листі, наприклад: «Прошу надати відповідь на електронну пошту …@...»
Телефони Київської митниці Держмитслужби:
- оперативний черговий: (044) 457 9677 (цілодобово),
- реєстрація вхідних документів: (044) 457 5421,
- реєстрація вихідної кореспонденції: (044) 453 0021,
- облік суб’єктів ЗЕД (044) 453 0252,
- прес-служба (044) 453 0238.
«Просимо всіх бути свідомими та зайвий раз не наражати на небезпеку себе та оточуючих», - закликали митники.
Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.