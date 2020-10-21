В Одесі звільнили начальника митниці: призначений повний аудит



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Виконувача обов'язків голови Одеської митниці Дениса Пудрика звільнено зі своєї посади

Причиною звільнення Дениса Пудрика названі негативні результати роботи

Державна митна служба звільнила виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика. Він був на посаді рівно два місяці.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної митної служби.

Причиною звільнення названі негативні результати роботи при ньому. Серед іншого, зафіксовано багато випадків заниження вартості імпортних товарів. За 17 днів у жовтні загальний рівень митної вартості товарів був знижений на 15%, а податкове навантаження на одиницю імпорту - на 11,6%.

Через це держбюджет недоотримував гроші з митниці.

Також зазначається, що Пудрик не зміг налагодити організацію і контроль якісної роботи співробітників митниці.

Через виявлені факти призначений повний аудит роботи Одеської митниці.

Начальник управління митної служби в Одесі змінюють вже в третій раз за 2020 рік. З березня по серпень митницею керував Михайло Грибанов.