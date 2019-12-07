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    Путін і Лукашенко в Сочі не підписали ніяких документів

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    Білоруська і російська делегації в Сочі - Путін і Лукашенко в Сочі не підписали ніяких документів
    Білоруська і російська делегації в Сочі
    Фото: Reuters

    Зустріч між білоруським і російським президентами тривала п’ять із половиною годин.

    За результатами зустрічі в російському Сочі президенти Білорусі та РФ Олександр Лукашенко та Володимир Путін не домовилися про підписання жодних документів щодо інтеграції.

    Про це повідомляє «Єврорадіо».

    Зазначається, що зустріч між білоруським і російським президентами тривала п’ять із половиною годин.

    Після неї вони не виходили до преси, а лише обмінялися подарунками і попрощалися.

    Як повідомив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін, під час перемовин сторони зблизили свої позиції, зокрема стосовно питання нафти та газу. Він також сказав, що наступна зустріч Лукашенка й Путіна запланована на 20 грудня.

    За словами Орєшкіна, за результатами зустрічі 7 грудня білоруський і російський уряди оновлять документи щодо інтеграції, які представники обох держав розробляли протягом місяців. Про результати повідомлять прем’єр-міністрів і керівників держав.

    Очікувалося, що на зустрічі лідерів Білорусі та РФ 7 грудня буде підписано документ щодо інтеграції. 

    Нагадаємо, у Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією.

    Як повідомлялося, у центрі Києва зібрали акцію на підтримку незалежності Білорусі.

    Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін документи
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