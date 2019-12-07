Путін і Лукашенко в Сочі не підписали ніяких документів



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Білоруська і російська делегації в Сочі Фото: Reuters

Зустріч між білоруським і російським президентами тривала п’ять із половиною годин.

За результатами зустрічі в російському Сочі президенти Білорусі та РФ Олександр Лукашенко та Володимир Путін не домовилися про підписання жодних документів щодо інтеграції.

Про це повідомляє «Єврорадіо».

Зазначається, що зустріч між білоруським і російським президентами тривала п’ять із половиною годин.

Після неї вони не виходили до преси, а лише обмінялися подарунками і попрощалися.

Путин и Лукашенко завершили переговоры спустя пять с половиной часов. Президент проводил белорусского коллегу и обнял на прощание pic.twitter.com/2d9WqL5hKW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 грудня 2019 р.

Як повідомив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін, під час перемовин сторони зблизили свої позиції, зокрема стосовно питання нафти та газу. Він також сказав, що наступна зустріч Лукашенка й Путіна запланована на 20 грудня.

За словами Орєшкіна, за результатами зустрічі 7 грудня білоруський і російський уряди оновлять документи щодо інтеграції, які представники обох держав розробляли протягом місяців. Про результати повідомлять прем’єр-міністрів і керівників держав.

Очікувалося, що на зустрічі лідерів Білорусі та РФ 7 грудня буде підписано документ щодо інтеграції.

Нагадаємо, у Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією.

Як повідомлялося, у центрі Києва зібрали акцію на підтримку незалежності Білорусі.