За день до Нормандської зустрічі. Пропутінський експерт визнав: у Росії тепер великі сподівання на Макрона



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Нинішній президент Франції активізувався перед Нормандською зустріччю, вважає Рар.

Радник «Газпрому» з європейських питань прокоментував ситуацію напередодні зустрічі Нормандської четвірки у Парижі

Німецький політолог, науковий директор Німецько-російського форуму і радник «Газпрому» з питань європейських питань Александр Рар вважає, що позиція Франції у питанні підтримки України змінилася. Таку думку політолог висловив в в інтерв’ю «Главкому».

Як повідомлялося, після зустрічі у серпні цього року з Путіним Макрон у соцмережах заговорив російською мовою. Французький президент заявив, що Росія — «глибоко європейська країна» і він будуватиме «архітектуру безпеки і довіри між Європейським Союзом і Росією».

За словами пропутінського експерта, найголовніші питання Росії навряд чи вирішаться на цій Нормандській зустрічі, «але про них можна буде поговорити».

«Які інтереси у Росії? Вони були і є: щоби східні частини України економічно і культурно надалі були би зв’язані з Росією. Окрім цього, найголовніше питання для Росії, яке існує більше п’яти років, щоби Україна не стала членом НАТО», - зазначив Рар.

Директор Німецько-російського форуму пояснив, що «Україна, яка повернеться до статусу нейтралітету (щодо НАТО) – це зовсім інша картинка і зовсім інші відносини з Росією, ніж Україна, яка завтра хоче в НАТО».

«Ці питання важливі, вони можуть атмосферу покращити. Судячи з того, як Макрон нині виступає, то його попередник Олланд просто спав на цих засіданнях (зустрічах четвірки у Нормандському форматі). А ось нинішній французьких президент активізувався. Я думаю, що у цьому плані щось може трапитися», - очікує пропутінський експерт.

Нагадаємо, Макрон під час виступу у ПАРЄ повністю підтримав повернення російської делегації.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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