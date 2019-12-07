Євродепутати попросили керівництво Apple змінити позначення Криму як російського
Євродепутати нагадали позицію Сполучених Штатів та Європейського Союзу щодо невизнання анексії Криму Росією
Неформальна група «друзів європейської України» в Європейському парламенті написала листа керівництву корпорації Apple, закликаючи відновити коректне позначення території анексованого Росією Криму як української в її додатках.
Текст листа, датованого 6 грудня, оприлюднив постійний представник України при ЄС Микола Точицький у своєму Twitter.
У ньому, зокрема, зазначається, що позначення Криму як російського в додатках Apple на території Росії «засвідчує тривожну поступку впливу російського уряду». «Розмивання територіального суверенітету серед геополітичного конфлікту є досить тривожним — міжнародне право повинно мати більшу цінність за матеріальний прибуток», — йдеться в листі.
Євродепутати нагадали позицію Сполучених Штатів та Європейського Союзу щодо невизнання анексії Криму Росією.
«Наше послання чітке: жодна країна не є вищою за міжнародне верховенство права, тож викликає тривогу той факт, що потужні приватні компанії, як-от Apple, бажають торпедувати згадані закони для підтримання комерційних відносин із Російською Федерацією», — стверджують вони.
Grateful to Group of friends in @Europarl_EN & its leader @petras_petras for strong messages of support:— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 7 грудня 2019 р.
1. Letter to & w/ a call to urge the release of all prisoners detained by RU
2. Letter to @Apple reminding #CrimeaIsUkraine & inter’l law must be valued above profit pic.twitter.com/mLlcjvJuWD
Наприкінці звернення євродепутати закликають компанію якнайшвидше відновити коректне позначення Криму як частини України в додатках Apple «Карти» і «Погода».
«Розраховуємо на співпрацю з вами, аби допомогти вам повністю виправити помилку й провадити майбутню діяльність із більшим урахуванням політичних питань», — йдеться в тексті листа.
В іншому листі від 3 грудня група євродепутатів закликала лідерів Франції та Німеччини посприяти негайному визволенню всіх українських бранців, яких утримує Росія.
Нагадаємо, представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках.
Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.
Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.
МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим».
Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.