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    Євродепутати попросили керівництво Apple змінити позначення Криму як російського

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    Компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь &laquo;російською&raquo; територією в своєму додатку - Євродепутати попросили керівництво Apple змінити позначення Криму як російського
    Компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь «російською» територією в своєму додатку

    Євродепутати нагадали позицію Сполучених Штатів та Європейського Союзу щодо невизнання анексії Криму Росією

    Неформальна група «друзів європейської України» в Європейському парламенті написала листа керівництву корпорації Apple, закликаючи відновити коректне позначення території анексованого Росією Криму як української в її додатках.

    Текст листа, датованого 6 грудня, оприлюднив постійний представник України при ЄС Микола Точицький у своєму Twitter.

    У ньому, зокрема, зазначається, що позначення Криму як російського в додатках Apple на території Росії «засвідчує тривожну поступку впливу російського уряду». «Розмивання територіального суверенітету серед геополітичного конфлікту є досить тривожним — міжнародне право повинно мати більшу цінність за матеріальний прибуток», — йдеться в листі.

    Євродепутати нагадали позицію Сполучених Штатів та Європейського Союзу щодо невизнання анексії Криму Росією.

    «Наше послання чітке: жодна країна не є вищою за міжнародне верховенство права, тож викликає тривогу той факт, що потужні приватні компанії, як-от Apple, бажають торпедувати згадані закони для підтримання комерційних відносин із Російською Федерацією», — стверджують вони.

    Наприкінці звернення євродепутати закликають компанію якнайшвидше відновити коректне позначення Криму як частини України в додатках Apple «Карти» і «Погода».

    «Розраховуємо на співпрацю з вами, аби допомогти вам повністю виправити помилку й провадити майбутню діяльність із більшим урахуванням політичних питань», — йдеться в тексті листа.

    В іншому листі від 3 грудня група євродепутатів закликала лідерів Франції та Німеччини посприяти негайному визволенню всіх українських бранців, яких утримує Росія.

    Нагадаємо, представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках.

    Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

    Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

    МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим».

    Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

    МЗС ЄС Крим Росія Apple
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