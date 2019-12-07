Євродепутати попросили керівництво Apple змінити позначення Криму як російського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь «російською» територією в своєму додатку

Євродепутати нагадали позицію Сполучених Штатів та Європейського Союзу щодо невизнання анексії Криму Росією

Неформальна група «друзів європейської України» в Європейському парламенті написала листа керівництву корпорації Apple, закликаючи відновити коректне позначення території анексованого Росією Криму як української в її додатках.

Текст листа, датованого 6 грудня, оприлюднив постійний представник України при ЄС Микола Точицький у своєму Twitter.

У ньому, зокрема, зазначається, що позначення Криму як російського в додатках Apple на території Росії «засвідчує тривожну поступку впливу російського уряду». «Розмивання територіального суверенітету серед геополітичного конфлікту є досить тривожним — міжнародне право повинно мати більшу цінність за матеріальний прибуток», — йдеться в листі.

Євродепутати нагадали позицію Сполучених Штатів та Європейського Союзу щодо невизнання анексії Криму Росією.

«Наше послання чітке: жодна країна не є вищою за міжнародне верховенство права, тож викликає тривогу той факт, що потужні приватні компанії, як-от Apple, бажають торпедувати згадані закони для підтримання комерційних відносин із Російською Федерацією», — стверджують вони.

Grateful to Group of friends in @Europarl_EN & its leader @petras_petras for strong messages of support:

1. Letter to & w/ a call to urge the release of all prisoners detained by RU

2. Letter to @Apple reminding #CrimeaIsUkraine & inter’l law must be valued above profit pic.twitter.com/mLlcjvJuWD — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 7 грудня 2019 р.

Наприкінці звернення євродепутати закликають компанію якнайшвидше відновити коректне позначення Криму як частини України в додатках Apple «Карти» і «Погода».

«Розраховуємо на співпрацю з вами, аби допомогти вам повністю виправити помилку й провадити майбутню діяльність із більшим урахуванням політичних питань», — йдеться в тексті листа.

В іншому листі від 3 грудня група євродепутатів закликала лідерів Франції та Німеччини посприяти негайному визволенню всіх українських бранців, яких утримує Росія.

Нагадаємо, представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим».

Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.