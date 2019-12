Євродепутати попросили керівництво Apple змінити позначення Криму як російського

Євродепутати нагадали позицію Сполучених Штатів та Європейського Союзу щодо невизнання анексії Криму Росією

Неформальна група «друзів європейської України» в Європейському парламенті написала листа керівництву корпорації Apple, закликаючи відновити коректне позначення території анексованого Росією Криму як української в її додатках.

Текст листа, датованого 6 грудня, оприлюднив постійний представник України при ЄС Микола Точицький у своєму Twitter.

У ньому, зокрема, зазначається, що позначення Криму як російського в додатках Apple на території Росії «засвідчує тривожну поступку впливу російського уряду». «Розмивання територіального суверенітету серед геополітичного конфлікту є досить тривожним — міжнародне право повинно мати більшу цінність за матеріальний прибуток», — йдеться в листі.

Євродепутати нагадали позицію Сполучених Штатів та Європейського Союзу щодо невизнання анексії Криму Росією.

«Наше послання чітке: жодна країна не є вищою за міжнародне верховенство права, тож викликає тривогу той факт, що потужні приватні компанії, як-от Apple, бажають торпедувати згадані закони для підтримання комерційних відносин із Російською Федерацією», — стверджують вони.

Grateful to Group of friends in @Europarl_EN & its leader @petras_petras for strong messages of support:

1. Letter to & w/ a call to urge the release of all prisoners detained by RU

2. Letter to @Apple reminding #CrimeaIsUkraine & inter’l law must be valued above profit pic.twitter.com/mLlcjvJuWD