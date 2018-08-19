Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні



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Фото: Axel Schmidt / Reuters Зустріч Володимира Путіна і Ангели Меркель в замку Мезеберг, 18 квітня 2018 року

Переговори тривали близько 3,5 годин

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель висловили жаль у зв'язку з пробуксовкою мінських угод.

Про це повідомляє РІА «Новости».

За його словами, Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні.

Він також додав, що лідери висловили стурбованість у зв'язку з неясними перспективами продовження закону про особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, зустріч президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка проходила в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном, завершилася ближче до півночі.

Переговори тривали близько 3,5 годин.

Перед початком зустрічі Путін і Меркель вийшли до журналістів, щоб розповісти про теми майбутніх переговорів. Серед них були сирійське врегулювання, ситуація в Україні, іранська ядерна програма, найбільші економічні проекти за участю двох країн, в тому числі газопровід «Північний потік-2».

Канцлер Німеччини також заявила про намір обговорити з президентом РФ тему прав людини.

Нагадаємо, 53-річна міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вийшла заміж за 65-річного бізнесмена Вольфганга Майлінгера. Весілля було б малопримітним, якби за тиждень до нього раптом не з'ясувалося, що на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Лідерка опозиційної фракції Зелених у Бундестазі закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель вимагати від президента РФ Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова.