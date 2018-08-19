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    Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні

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    Зустріч Володимира Путіна і Ангели Меркель в замку Мезеберг, 18 квітня 2018 року - Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні
    Фото: Axel Schmidt / Reuters
    Зустріч Володимира Путіна і Ангели Меркель в замку Мезеберг, 18 квітня 2018 року

    Переговори тривали близько 3,5 годин

    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель висловили жаль у зв'язку з пробуксовкою мінських угод.

    Про це повідомляє РІА «Новости».

    За його словами, Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні.

    Він також додав, що лідери висловили стурбованість у зв'язку з неясними перспективами продовження закону про особливий статус Донбасу.

    Нагадаємо, зустріч президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка проходила в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном, завершилася ближче до півночі.

    Переговори тривали близько 3,5 годин.

    Перед початком зустрічі Путін і Меркель вийшли до журналістів, щоб розповісти про теми майбутніх переговорів. Серед них були сирійське врегулювання, ситуація в Україні, іранська ядерна програма, найбільші економічні проекти за участю двох країн, в тому числі газопровід «Північний потік-2».

    Канцлер Німеччини також заявила про намір обговорити з президентом РФ тему прав людини.

    Нагадаємо, 53-річна міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вийшла заміж за 65-річного бізнесмена Вольфганга Майлінгера. Весілля було б малопримітним, якби за тиждень до нього раптом не з'ясувалося, що на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

    Лідерка опозиційної фракції Зелених у Бундестазі закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель вимагати від президента РФ Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова.

    Росія бойовики на Донбасі Німеччина Ангела Меркель Путін весілля
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