Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні
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Переговори тривали близько 3,5 годин
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель висловили жаль у зв'язку з пробуксовкою мінських угод.
Про це повідомляє РІА «Новости».
За його словами, Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні.
Він також додав, що лідери висловили стурбованість у зв'язку з неясними перспективами продовження закону про особливий статус Донбасу.
Нагадаємо, зустріч президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка проходила в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном, завершилася ближче до півночі.
Переговори тривали близько 3,5 годин.
Перед початком зустрічі Путін і Меркель вийшли до журналістів, щоб розповісти про теми майбутніх переговорів. Серед них були сирійське врегулювання, ситуація в Україні, іранська ядерна програма, найбільші економічні проекти за участю двох країн, в тому числі газопровід «Північний потік-2».
Канцлер Німеччини також заявила про намір обговорити з президентом РФ тему прав людини.
Нагадаємо, 53-річна міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вийшла заміж за 65-річного бізнесмена Вольфганга Майлінгера. Весілля було б малопримітним, якби за тиждень до нього раптом не з'ясувалося, що на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.
Лідерка опозиційної фракції Зелених у Бундестазі закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель вимагати від президента РФ Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова.