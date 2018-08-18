Німецькі політики закликали Меркель вимагати у Путіна звільнення Сенцова



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Лідерка опозиційної фракції Зелених у Бундестазі закликала Меркель вимагати Путіна звільнення українського режисера

Лідерка опозиційної фракції Зелених у Бундестазі закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель вимагати від президента РФ Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова.

Голова фракції партії «Союз 90/Зелені» у Бундестазі Катрін Ґерінґ-Екардт закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним виступити за звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської колонії.

Випадок Сенцова показує, «наскільки погано все з захистом прав людини при Путіні», заявила Ґерінґ-Екардт в інтерв'ю агентству AFP, опублікованому в суботу, 18 серпня.

«При всій необхідності діалогу з Путіним уряду Німеччини не слід нехтувати нашими власними цінностями», - вважає очільниця парламентської фракції Зелених. З авторитарним російським президентом і його корумпованим режимом не можна продовжувати взаємодію в «некритичному звичайному режимі», підкреслила вона.

«Меркель повинна дати зрозуміти, що продовжувати утримувати Сенцова як політичного заручника неприйнятно. Якщо його незабаром не відпустять, це призведе до значного погіршення відносин між Росією і Європою», - застерегла голова опозиційної фракції. Вона назвала «жорстоким і нелюдським» той факт, що Сенцов «після легітимної критики протиправної російської окупації Криму» був засуджений «за сфабрикованою справою» до 20 років колонії в Сибіру.

Катрін Ґерінґ-Екардт також додала, що Меркель повинна пояснити президенту РФ, «що європейські санкції можуть бути послаблені тільки після того, як Путін закінчить військову агресію проти України і будуть реалізовані мінські домовленості».

Нагадаємо, Меркель не очікує конкретних результатів від переговорів з Путіним.

Джерело: Deutsche Welle