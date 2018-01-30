У Росії відреагували на «Кремлівську доповідь» США
- Сьогодні, 11:47
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«У списку Мінфіну «де-факто всі названі ворогами США»»
У Кремлі назвали безпрецедентною публікацію Мінфіном США списку наближених до президента Володимира Путіна. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Meduza.
«Можна також звернути увагу, що де-факто всі [фігуранти списку] названі ворогами США», - додав він, посилаючись на заголовок документа.
Він зауважив, що предметно обговорювати список можна буде тільки після його ретельного аналізу. Тоді ж стане зрозуміло, чи буде Росія якимось чином відповідати на публікацію.
Пєсков також прокоментував включення свого прізвища до списку: «Ну, там же прізвища всіх». Він додав, що ставиться до цього індиферентно.
«Оприлюднення такого максимально можливого списку, просто "всього і вся", напевно, може потенційно завдавати шкоди нашому [Росії] реноме», - заявив Пєсков.
Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.