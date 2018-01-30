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    У Росії відреагували на «Кремлівську доповідь» США

    «У списку Мінфіну «де-факто всі названі ворогами США»»
    У Кремлі назвали безпрецедентною публікацію Мінфіном США списку наближених до президента Володимира Путіна. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Meduza. «Можна також звернути увагу, що де-факто всі [фігуранти списку] названі ворогами США», - додав він, посилаючись на заголовок документа. Він зауважив,
    • Сьогодні, 11:47
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    Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков
    Фото з відкритих джерел
    Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

    «У списку Мінфіну «де-факто всі названі ворогами США»»

    У Кремлі назвали безпрецедентною публікацію Мінфіном США списку наближених до президента Володимира Путіна. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Meduza.

    «Можна також звернути увагу, що де-факто всі [фігуранти списку] названі ворогами США», - додав він, посилаючись на заголовок документа.

    Він зауважив, що предметно обговорювати список можна буде тільки після його ретельного аналізу. Тоді ж стане зрозуміло, чи буде Росія якимось чином відповідати на публікацію.

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    Пєсков також прокоментував включення свого прізвища до списку: «Ну, там же прізвища всіх». Він додав, що ставиться до цього індиферентно.

    «Оприлюднення такого максимально можливого списку, просто "всього і вся", напевно, може потенційно завдавати шкоди нашому [Росії] реноме», - заявив Пєсков.

    Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

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    Росія Мінфін США санкції
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