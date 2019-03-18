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    Путін приїде в окупований Крим

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    Президент РФ Путін під час візиту в Крим виступить на мітингу - Путін приїде в окупований Крим
    Президент РФ Путін під час візиту в Крим виступить на мітингу

    Президент РФ відвідає Сімферополь і Севастополь

    Президент Росії Володимир Путін планує приїхати до окупованого Криму 18 березня, щоб відзначити п’яту річницю анексії півострова.

    Путін відвідає Сімферополь і Севастополь, де виступить на мітингу.

    Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Путін незаконно захопив Крим у 2014 році, а тепер як злочинець щороку їздить на місце свого злочину.

    15 березня Сполучені Штати разом з Європейським союзом і Канадою запровадили нові санкції проти російських чиновників, бізнесменів та юридичних осіб у відповідь на агресію РФ в Україні.

    Нагадаємо, 13 березня до анексованого Криму прибула група французьких політиків. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких політиків до окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.

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