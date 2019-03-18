Путін приїде в окупований Крим
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Президент РФ відвідає Сімферополь і Севастополь
Президент Росії Володимир Путін планує приїхати до окупованого Криму 18 березня, щоб відзначити п’яту річницю анексії півострова.
Путін відвідає Сімферополь і Севастополь, де виступить на мітингу.
Владимир Путин сегодня в Крыму введет в эксплуатацию Балаклавскую и Таврическую ТЭС и подстанцию «Порт» в Тамани, посетит Малахов курган, проведет встречу с общественностью и выступит на митинге в честь воссоединения Крыма с Россией pic.twitter.com/BzRAXITZ5e— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2019 г.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Путін незаконно захопив Крим у 2014 році, а тепер як злочинець щороку їздить на місце свого злочину.
15 березня Сполучені Штати разом з Європейським союзом і Канадою запровадили нові санкції проти російських чиновників, бізнесменів та юридичних осіб у відповідь на агресію РФ в Україні.
Нагадаємо, 13 березня до анексованого Криму прибула група французьких політиків. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких політиків до окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.