Путін присвоїв новий чин помічнику Суркова - сепаратисту Ардзінбе

Іналу Ардзінбе присвоїли класний чин державної цивільної служби РФ, а саме дійсного державного радника Росії 3 класу

Президент Росії Путін присвоїв новий чин помічникові помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова Іналу Ардзінбе, якого підозрюють у скоєнні злочинів проти національної безпеки України. Про це повідомляє офіційний інтернет-портал Державної системи правової інформації РФ. Так, згідно указу №578 від 2 грудня 2017 року, Іналу



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Інал Ардзінбе

Іналу Ардзінбе присвоїли класний чин державної цивільної служби РФ, а саме дійсного державного радника Росії 3 класу

Президент Росії Путін присвоїв новий чин помічникові помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова Іналу Ардзінбе, якого підозрюють у скоєнні злочинів проти національної безпеки України. Про це повідомляє офіційний інтернет-портал Державної системи правової інформації РФ.

Так, згідно указу №578 від 2 грудня 2017 року, Іналу Ардзінбе, начальнику департаменту Управління президента Російської Федерації по соціально-економічному співробітництву з державами-учасницями СНД, Республікою Абхазія і Республікою Південна Осетія присвоюється класний чин державної цивільної служби РФ, а саме дійсного державного радника Російської Федерації 3 класу.

Нагадаємо, раніше прокуратура Одеської області повідомила про підозру помічникові помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова Іналу Ардзінбе у скоєнні злочинів проти національної безпеки України, а саме в приготуванні до зміни державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України).

Слідством встановлено, що в період з січня по квітень 2015 на території Російської Федерації підозрюваний у змові з іншими особами займався вербуванням однодумців і створював передумови для незаконного проголошення суверенного державного утворення «Бессарабія» на території Одеської області.

До складу так званої «республіки» мали увійти території Арцизького, Білгород-Дністровського, Болградського, Саратського, Тарутинського, Татарбунарського, Ренійського, Кілійського, Ізмаїльського районів, що призвело б до незаконної зміни державних кордонів України.

Крім того, вказаний громадянин підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, а саме в участі в терористичній організації «ДНР» і сприянні її діяльності (ч. 1 ст. 258-3 КК України).