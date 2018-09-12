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    Путін: США не відповідають взаємністю КНДР по ядерному роззброєнню

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    Путін: США не відповідають взаємністю КНДР по ядерному роззброєнню

    Російський президент підтримав Пхеньян у питанні ядерного роззброєння

    Президент РФ Володимир Путін заявив в середу про те, що КНДР зробила багато кроків для ядерного роззброєння. В той же час США не відповідає на це взаємністю, а лише робить безкінечні вимоги щодо повного ядерного роззброєння Пхеньяну.

    Відповідні заяви Путін зробив на Східному економічному форумі в Владивостоку, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    За словами президента РФ, КНДР приймає відповідні заходи по ядерному роззброєнню, не чекаючи відповіді. В той же час, на його думку, контпродуктивним є те, що одна сторона робить необхідні кроки, а інша не робить нічого. Тому логічним є те, що коли КНДР робить певні поступки по питанням роззброєння, вона очікує кроків у відповідь.

    Путін відзначив, що для Пхеньяна критично важливо отримати міжнародні гарантії безпеки в процесі роззброєння.

    Окрім того, лідер РФ вкотре наголосив на тому, що вони чекають очільника КНДР Кім Чен Ина із візитом у будь-який зручний для нього час.

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