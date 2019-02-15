Путін у Сочі травмував палець, – російські ЗМІ
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«Президент почувається прекрасно», – запевнив Пєсков
Російські медіа повідомили, що президент Росії під час тренування по дзюдо травмував палець.
Зокрема про це написали чи не всі російські.
Вказується, що у четвер Путін провів годинне тренування з дзюдо.
Під час спаринг-розминки з чемпіоном Бесланом Мудрановим він пошкодив палець на правій руці.
Палець замотали пластиром, і президент продовжив тренування.
Журналісти навіть звернулися за коментарем до прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.
Путин повредил палец во время тренировки в Сочи.— Телеканал 360° (@360tv) 14 лютого 2019 р.
Владимир Путин сошелся на татами с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым. Во время спарринга президент повредил палец, его перевязали медики. pic.twitter.com/KoFDyIcNiB
Він додав, що це навіть не можна назвати травмою: «Під час одного з захоплень - це був чи то удар, чи то трохи він вдарив палець. Це звичайна травма, це як така і не травма, нічого страшного тут немає, спорт є спорт».