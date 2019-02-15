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    Путін у Сочі травмував палець, – російські ЗМІ

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    Володимир Путін у Сочі 15 лютого отримав травму - Путін у Сочі травмував палець, – російські ЗМІ
    Володимир Путін у Сочі 15 лютого отримав травму

    «Президент почувається прекрасно», – запевнив Пєсков

    Російські медіа повідомили, що президент Росії під час тренування по дзюдо травмував палець.

    Зокрема про це написали чи не всі російські.

    Вказується, що у четвер Путін провів годинне тренування з дзюдо.

    Під час спаринг-розминки з чемпіоном Бесланом Мудрановим він пошкодив палець на правій руці.

    Палець замотали пластиром, і президент продовжив тренування.

    Журналісти навіть звернулися за коментарем до прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

    «Президент почувається прекрасно, збирається на зустріч з президентом Лукашенком, а потім збирається грати в хокей», – сказав Пєсков журналістам.

    Він додав, що це навіть не можна назвати травмою: «Під час одного з захоплень - це був чи то удар, чи то трохи він вдарив палець. Це звичайна травма, це як така і не травма, нічого страшного тут немає, спорт є спорт».

     

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