Путін у Сочі травмував палець, – російські ЗМІ



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Володимир Путін у Сочі 15 лютого отримав травму

«Президент почувається прекрасно», – запевнив Пєсков

Російські медіа повідомили, що президент Росії під час тренування по дзюдо травмував палець.

Зокрема про це написали чи не всі російські.

Вказується, що у четвер Путін провів годинне тренування з дзюдо.

Під час спаринг-розминки з чемпіоном Бесланом Мудрановим він пошкодив палець на правій руці.

Палець замотали пластиром, і президент продовжив тренування.

Журналісти навіть звернулися за коментарем до прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Путин повредил палец во время тренировки в Сочи.



Владимир Путин сошелся на татами с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым. Во время спарринга президент повредил палец, его перевязали медики. pic.twitter.com/KoFDyIcNiB — Телеканал 360° (@360tv) 14 лютого 2019 р.