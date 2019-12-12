Путін відповідальний за тисячі смертей в Україні – Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко

Порошенко нагадав, що різанину на Донбасі у 2014 році почав саме Путін

Володимир Путін несе персональну відповідальність за тисячі загиблих на Донбасі воїнів та мирних жителів. Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» заявив в інтерв’ю журналісту Сергію Лойку для Радіо Свобода, коментуючи заяви російського президента про начебто можливу різанину на Донбасі у разі передачі українсько-російського кордону під контроль української армії.

«Путін неодноразово демонстрував, що жодних червоних ліній для нього не існує. У тому числі і щодо сценарію відновлення наступальних дій з боку російської армії. Отже, ця небезпека точно присутня», – переконаний Порошенко.

«Я хотів би нагадати, що різанину на Донбасі у 2014 році почав саме Путін. За його наказом було проведене рішення Державної думи про можливість застосування збройних сил РФ за межами Росії. Воно було напряму пов’язане з анексією Криму та наступною агресією в Донбасі. І загибель тринадцяти тисяч українських громадян, у тому числі і десяти тисяч мирних мешканців у ході цієї різанини або в ході цієї агресії, лежить точно на совісті пана Путіна. Як, власне, і загибель в Донбасі сотень російських громадян», – наголосив Порошенко.

Він також нагадав, що саме Росія свого часу заблокувала резолюцію ООН щодо різанини у Сребрениці, яку навів як приклад господар Кремля.

«Різанина, яка була організована Російською Федерацією на окупованих територіях України, не припиняється і по цей день. Гуманітарна ситуація там жахлива. І моєю основною метою усі ці п’ять років як політика і п’ятого Президента було звільнення наших територій від окупації і встановлення там законного порядку» – наголосив Порошенко.

Раніше Порошенко пояснив, чому «Європейська солідарність» підтримала закон про особливий статус Донбасу.



