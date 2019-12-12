  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін відповідальний за тисячі смертей в Україні – Порошенко

    • Розсилка
    П&rsquo;ятий президент України, лідер партії &laquo;Європейська солідарність&raquo; Петро Порошенко&nbsp; - Путін відповідальний за тисячі смертей в Україні – Порошенко
    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 

    Порошенко нагадав, що різанину на Донбасі у 2014 році почав саме Путін

    Володимир Путін несе персональну відповідальність за тисячі загиблих на Донбасі воїнів та мирних жителів. Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» заявив в інтерв’ю журналісту Сергію Лойку для Радіо Свобода, коментуючи заяви російського президента про начебто можливу різанину на Донбасі у разі передачі українсько-російського кордону під контроль української армії.

    «Путін неодноразово демонстрував, що жодних червоних ліній для нього не існує. У тому числі і щодо сценарію відновлення наступальних дій з боку російської армії. Отже, ця небезпека точно присутня», – переконаний Порошенко.

    «Я хотів би нагадати, що різанину на Донбасі у 2014 році почав саме Путін. За його наказом було проведене рішення Державної думи про можливість застосування збройних сил РФ за межами Росії. Воно було напряму пов’язане з анексією Криму та наступною агресією в Донбасі. І загибель тринадцяти тисяч українських громадян, у тому числі і десяти тисяч мирних мешканців у  ході цієї різанини або в ході цієї агресії, лежить точно на совісті пана Путіна. Як, власне, і загибель в Донбасі сотень російських громадян», – наголосив Порошенко.

    Він також нагадав, що саме Росія свого часу заблокувала резолюцію ООН щодо різанини у Сребрениці, яку навів як приклад господар Кремля.

    «Різанина, яка була організована Російською Федерацією на окупованих територіях України, не припиняється і по цей день. Гуманітарна ситуація там жахлива. І моєю основною метою усі ці п’ять років як політика і п’ятого Президента було звільнення наших територій від окупації і встановлення там законного порядку» – наголосив Порошенко.

    Раніше Порошенко пояснив, чому «Європейська солідарність» підтримала закон про особливий статус Донбасу. 

     Читайте також: Журналіст Олег Кашин: Головна ціль Путіна – повернути Донбас Україні і забезпечити електоральну базу Медведчуку


    Петро Порошенко Росія бойовики на Донбасі Донбас Європейська солідарність війна Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ